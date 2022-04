1 Fariba Teherani contro gli hater

Fariba Teherani in queste ultime ore è stata al centro della polemica a causa di qualcosa accaduto nella notte. Verso le 2 del mattino, infatti, pare che la madre di Giulia Salemi abbia fatto una diretta su Instagram con i fan dei Prelemi. Come riporta anche il sito lawebstar.it, però, secondo alcuni fan avrebbe parlato un po’ più del dovuto. In tanti, infatti, l’hanno accusata di aver rivelato fin troppo degli affari privati e professionali della figlia e del genero.

Tanti i commenti contro di lei, come per esempio: “La cosa più grave non è che Fariba parli di tutto il privato della relazione di Giulia e Pier. La cosa più grave è che ha spoilerato tutto quello che Pierpaolo sta facendo in questi giorni e il suo lavoro“. Ma non soltanto. Infatti, altri l’hanno accusata di dare in pasto Giulia agli hater: “Trovo gravissimo quello che ha fatto ieri sera Fariba, soprattutto mettere in pasto Giulia agli haters e cosa ancora più grave, parlare del bambino di Pier… Ma siamo impazziti?“.

I commenti contro di lei non finiscono qui e c’è anche chi afferma che Fariba Teherani non avrebbe mai dovuto parlare dei fatti privati di Pierpaolo e Giulia:

Fariba che tu l’ abbia fatto in buona fede non ci sono dubbi, però se i ragazzi non hanno raccontato cose loro private non vedo il perché debba farlo tu al loro posto. Tutto qua, per il resto nessuno mette in dubbio che voi siete una famiglia e noi siamo semplicemente estranee.

Sicuramente qualche utente del web ha usato parole ancora più pesanti verso Fariba Teherani dopo quanto avrebbe raccontato sulla figlia e Pretelli. Non essendo più disponibile la diretta Instagram, non possiamo sapere esattamente quanto affermato. Fatto sta che in seguito lei si è scagliata contro gli hater…