Federica Aversano svela il motivo per cui ha lasciato Uomini e donne (e c’entra suo figlio)

Debora Parigi | 4 Settembre 2023

Uomini e donne

Federica Aversano ha spiegato cosa l’ha portata a lasciare Uomini e donne

Abbiamo conosciuto Federica Aversano in due percorsi diversi a Uomini e donne. La prima volta è stata corteggiatrice di Matteo Ranieri arrivando fino alla fine ma senza essere scelta. Ci rimase molto male, tanto da lasciare lo studio davvero arrabbiata poiché era davvero vicina all’essere innamorata del tronista.

La seconda volta l’abbiamo visto come tronista, ma senza arrivare alla fine del suo percorso. Lei infatti lasciò il trono verso la metà dicendo di non essere tranquilla e serena e quindi di non poter affrontare un’esperienza del genere e innamorarsi. In molti cercarono di farle cambiare idea, ma senza riuscirsi. Ma cosa le era davvero accaduto? A distanza di molti mesi lo ha raccontato a Lorenzo Pugnaloni in un’intervista. La colpa va ricercata in persone esterne al programma che poi sono andate anche a fare leva sul suo essere mamma. Ecco che quindi quando è stato coinvolto nella situazione il figlio, lei ha preferito lasciare la trasmissione. Queste le parole di Federica Aversano a riguardo:

“In realtà è stata un’esperienza che non ho vissuto con il dovuto divertimento e con serenità, avevo sottovalutato le conseguenze di chi non fa più parte della mia vita, ma puntualmente tende a ‘rompermi le gambe’, non ho vissuto l’esperienza in maniera serena anche per fare una semplice esterna con tranquillità; diciamo che delle persone hanno voluto rovinarmi quell’esperienza, ne ho pagate le conseguenze anche dopo. Quindi erano problemi a monte, non in studio. Quando poi toccano tuo figlio, lì non ci vedi più e non pensi più a niente, sono andata via perché ero esausta”.

Nel corso della stessa intervista Federica ha anche parlato dei nuovi tronisti di Uomini donne. Di loro ha detto: “Sono carinissimi, sicuramente Brando, se io avessi avuto vent’anni, mi sarebbe piaciuto molto, molto carino, un bel tipo. Christian anche è dolcissimo, la ragazza (Manuela) sinceramente non la conosco proprio, però sembra carina anche lei. Una bella impressione, poi si vedrà quello che combineranno”.

Vi ricordiamo che il dating show di Maria De Filippi partirà con la sua messa in onda lunedì 11 settembre come sempre alle 14.45 su Canale 5.