Nicolò Figini | 4 Settembre 2023

Giulia Cavaglià al Grande Fratello

Ieri sera sono stati rivelati in anteprima i primi sei concorrenti ufficiali del Grande Fratello. Tra questi anche alcuni Nip e Alex Schwazer. Il campione olimpico è stato il primissimo a essere annunciato dal conduttore stesso. L’atleta ha richiesto di avere a disposizione una palestra per potersi allenare in vista delle sue prossime gare:

“Sono venuto per ringraziarti dell’invito, innanzitutto, per entrare nella Casa. Io ci sarò se però vengo messo nella condizione di potermi anche allenare. Per me è importante perché io ho intenzione di tornare alle gare. Quindi per nella casa non voglio interrompere i miei allenamenti”:

Richiesta che, ovviamente, è stata acconsentita da Signorini stesso:

“Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so sarà molto tosto. Perché tu possa finalmente partecipare alle gare di qualifica per le Olimpiadi? Affare fatto? Welcome nella casa del Grande Fratello”.

Nel mentre, invece, si allunga la lista di coloro che sarebbero stati esclusi della nuova edizione del Grande Fratello. Si tratta di persona che sarebbero state proposte alla produzione ma che avrebbero ricevuto il “no” senza nemmeno fare i casting. Tra questi, secondo il profilo Instagram di Amedeo Venza, ci sarebbe anche l’ex corteggiatrice e tronista Giulia Cavaglià.

Giulia Cavaglià esclusa del Grande Fratello?

A voi sarebbe piaciuto vederla al Grande Fratello? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.