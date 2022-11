Federica rivela i veri motivi per cui ha deciso di lasciare il trono

NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Novembre 2022

Uomini e donne

Le prime parole di Federica Aversano

Poche ore fa su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale Federica Aversano ha deciso di abbandonare il suo trono. La tronista ha spiegato di non riuscire più a prendere parte alle registrazioni, anche per via dello scarso interesse nei confronti dei suoi corteggiatori, che non hanno fatto breccia nel suo cuore. Sul web intanto sono arrivate decine di critiche e in molti hanno accusato la Aversano di aver fatto la conoscenza di un ragazzo al di fuori del programma. Poche ore fa così, dopo la messa in onda della puntata, Federica è tornata sui social dopo aver abbandonato il trono di Uomini e Donne. Dopo aver ringraziato coloro che l’hanno sostenuta, l’ex tronista ha replicato a chi invece la accusa di avere un altro uomo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Prima di tutto volevo ringraziarvi perché ho ricevuto un casino di messaggi. Mi fa stranissimo perché in tre mesi mi sono disintossicata praticamente. Però mi fa tanto piacere giuro. Ho letto una marea di stron**te, perché ne ho lette tante. Ma se tenevo a un altro io tappezzo l’Italia, appendo cartelloni con questo poveraccio”.

Ma non è finita qui. Successivamente Federica Aversano ha deciso di rispondere alle domande e alle curiosità dei fan, e a chi le chiede se crede di aver fatto la scelta giusta nell’abbandonare il trono di Uomini e Donne, l’ex tronista afferma:

“Se penso di aver fatto la scelta giusta nel lasciare il trono? Penso di sì. Quando senti di non stare nel posto giusto e quando senti di non poter dare il meglio di te, lasciare è l’unica cosa. Forse ci viole più coraggio a lasciare che a restare. Sapevo di non poter dare il mio meglio. Secondo me quella circostanza merita il meglio”.