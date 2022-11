NEWS

Nicolò Figini | 25 Novembre 2022

GF Vip 7

Guendalina in difesa di Edoardo Tavassi

Sembra che Edoardo Tavassi avesse legato più o meno con tutti, fatta eccezione per Oriana Marzoli, grazie alla sua simpatia. Se tutti davanti la sua faccia gli fanno dei sorrisi, alcune delle vippone parlano alle sue spalle. QUI potete vedere un video in cui Patrizia Rossetti si lamenta del comportamento del concorrente insieme a Sarah Altobello e Wilma Goich:

“La persona che rompe i cogl**ni e che giudica è quello che non ha fatto un ca**p. Lui è uscito da un reality per entrare un altro. Oltre questo nn c’è la base. Tu non rompi i cog**ni. Lui li rompe. Guardate lui, Luciano, non se la tira come se lo avesse solo lui“.

Sarah risponde: “Io non lo sopporto, non lo sopporto“. Wilma, invece, replica: “Perché è invidioso e rosica“. Guendalina Tavassi ha messo nelle sue Stories di Instagram il filmato e ha scritto le parole: “False streghe megere invidiose“. In seguito ha fatto anche delle Stories parlate in cui afferma che non sa perché loro si siano accanite contro il fratello:

“Io odio la falsità della gente. Se uno ti sta sulle pal*e, e deve essere motivato, io con quella persona non ci rido e non ci scherzo. Capite la falsità? Si sbellicano dalle risate davanti e poi dietro dicono le peggio cose. Innanzitutto vorrei precisare che lì dentro non ci sta Einstein o attori hollywoodiani. C’è chi entra per iniziarla e chi, come Patrizia, perché ormai è finita la carriera. Sarah Altobello è famosa perché non sa parlare e si inca*za se Edoardo la prende in giro. Aveva riso anche lei fino a due secondi prima“.

“Patrizia e Wilma hanno cominciato a dirgli le peggio cose dietro, per poi andargli davanti a sorridere e fare finta di niente quelle false, stregacce e megere…”



MIO DIOOOOO GUENDALINA CONTRO LA FALSITÀ DI PATRIZIA E WILMA CON EDOARDO TAVASSI 🍿#gfvip pic.twitter.com/ZGlNZALNw5 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 25, 2022

Seguiteci per altre news su Edoardo Tavassi e non solo.