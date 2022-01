1 Il voto annullato a Federica Calemme

Altra puntata ricca di emozioni quella del Grande Fratello Vip 6, andata in onda ieri sera su Canale 5. Un colpo di scena, tra i tanti, si è verificato nel corso delle nomination palesi e ha visto come protagonista Federica Calemme. La modella nel momento in cui è stata chiamata per dare il suo voto a uno dei coinquilini ha fatto un clamoroso errore.

Federica Calemme, forse meno esperta degli altri o forse distratta, ha deciso di mandare al televoto Carmen Russo, che già l’aveva nominata. Peccato, però, che la ballerina fosse già in nomination e dunque non nominabile da alcun vippone. Particolare che, a quanto pare, sembra essere sfuggito a Federica, la quale è stata ripresa da Alfonso Signorini.

“Io voto Carmen”, ha esclamato convinta Federica Calemme, con la Russo che ha precisato: “Ma io sono già in nomination!”. A quel punto anche Alfonso Signorini è intervenuto e ha fatto presente alla ragazza che non avrebbe potuto dare la sua nomina a Carmen Russo perché già al televoto e avrebbe dovuto virare sugli altri vipponi. Federica ha provato a cambiare la sua carta dicendo “voto Davide”, ma ormai era troppo tardi. Il conduttore, di comune accordo con gli autori e come da protocollo, ha deciso che il suo voto doveva essere annullato.

Così Federica Calemme non ha avuto la chance di vendicarsi alla nomination di Carmen Russo. Sarà per la prossima volta! (QUI IL VIDEO COMPLETO DELL’ACCADUTO) Ma le news sulla gieffina non sono finite qui. Perché tra lei e Gianmaria è finalmente scattato il bacio!