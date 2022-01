Chi è Federica Calemme? Età, fidanzato e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo su Federica Calemme, concorrente al GF Vip 6. Età, origini, fidanzato e Instagram.

Chi è Federica Calemme

Nome e Cognome: Federica Calemme

Data di nascita: 4 febbraio 1996

Luogo di Nascita: Casalnuovo di Napoli

Età: 25 anni

Altezza: 1,70 cm

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Influencer e modella

Fidanzato: Informazione non disponibile

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @federica_calemme

Federica Calemme biografia, età e origini

Chi è Federica Calemme, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6? Federica Calemme è nata il 4 febbraio 1996 a Casalnuovo di Napoli. Per tale ragione ha origini napoletane e ha un’età pari a 25 anni. Il suo segno zodiacale è l’Acquario.

Non siamo a conoscenza delle sue misure, come il peso, anche se possiamo vedere un fisico asciutto. Però sappiamo che ha un’altezza pari a 1 metro e 70 centimetri circa. Dei genitori, invece, non abbiamo informazioni. Ha ottenuto il diploma presso il liceo linguistico.

Andiamo a fondo nella sua vita privata…

Vita privata: Federica Calemme ha un fidanzato?

Cosa sappiamo della vita privata di Federica Calemme, concorrente del GF Vip 6, dal punto di vista sentimentale? Probabilmente è molto riservata e ci tiene alla sua privacy.

Questo perché non sappiamo nulla. Da alcuni siti le è stata associata una relazione con un dj napoletano che si chiama Mario Agliata. Oggi però non starebbero più insieme. Infatti, nel video presentazione per il reality ha rivelato di essere single. Non ha, perciò, un fidanzato.

Cambiando argomento, forse non tutti sanno che Federica Calemme è scampata a un attentato terroristico. Nel 2017 si trovava a Barcellona, su La Rambla, proprio quando un furgone a tutta velocità ha provocato 13 morti. Una svolta fortunata, quella di girare a sinistra invece che a destra forse le ha salvato la vita.

Ma andiamo, ora, a vedere dove possiamo seguirla sui social…

Dove seguire Federica Calemme: Instagram e social

Dove possiamo seguire sui social Federica Calemme? La concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha diversi account. Non troviamo nulla su Twitter, ma ha una pagina Facebook. Sebbene non la aggiorni con regolarità.

Ha un profilo anche su TikTok. Tuttavia, quello più utilizzato è senza ombra di dubbio Instagram. Per sapere nel dettaglio le sue giornate dovrete seguirla lì. Qui troviamo le Stories dei suoi viaggi e diversi catti fatti per lavoro. Pochi i dettagli sulla vita privata.

Passiamo, adesso, alla carriera…

Carriera

La carriera di Federica Calemme inizia nel 2017 grazie a Miss Italia. Da quel momento passa, poi, alla televisione partecipando a programmi come Ciao Darwin o Stasera tutto è possibile.

La fama e la notorietà, però, arrivano nel momento in cui diventa una delle Professoresse de L’Eredità, nel momento in cui è condotto da Flavio Insinna.

Prima di parlarne nel dettaglio, quindi, ricordiamo che oggi è una modella e influencer di successo.

Miss Italia

Nel 2017 Federica Calemme ha preso parte al Miss Italia. Nel video che l’ha introduceva affermava quanto segue:

Nella vita lavoro come modella e indossatrice e il mio lavoro mi permette di girare molto. Amo gli animali, infatti ho due cani. Mi reputo una ragazza responsabile e con i piedi per terra. Sono la numero 27 e rappresento la Campania.

Il titolo lo ha vinto Alice Rachele Arlanch quell’anno, ma Federica Calemme ha ottenuto la fascia di Miss TV Sorrisi e Canzoni 2017.

L’Eredità

Federica Calemme ha preso parte a un’edizione de L’Eredità, amato quiz di Rai 1, per una sola edizione. Ha avuto il ruolo di Professoressa insieme a Ginevra Pisani, Sara Arfaoui e Daisy Mancini.

Ciao Darwin

In Ciao Darwin 8 possiamo vedere Federica Calemme nella puntata dedicata alla sfida dei Belli contro i Brutti. Lei faceva parte della prima categoria e sul web è possibile trovare alcune foto che la immortalano nella sua postazione.

Ma passiamo subito a parlare del suo ingresso al Grande Fratello Vip 6…

Federica Calemme al Grande Fratello Vip 6

Federica Calemme ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip 6 nella puntata di venerdì 17 dicembre 2021. Su Instagram, per esempio, è stata postata una foto in cui ha lasciato un messaggio verso tutti coloro che la amano e la seguono:

Mando un abbraccio a tutte le persone che mi vogliono bene e alla mia famiglia. Spero di non deludervi e di mandare tanta positività durante questa mia nuova avventura.

Nella sua clip di presentazione per il GF Vip 6, invece, Federica Calemme ha detto di sé:

Ciao a tutti, a febbraio compio 26 e sono napoletana, napoletana DOC. Sono una modella. Tutto è iniziato da Miss Italia nel 2017, per poi arrivare in TV. Provo a descrivermi in poche parole. Sono una persona schietta, disponibile ma soprattutto lunatica e impulsiva.

Rivolgendosi, poi, ha Giacomo Urtis ha menzionato la chirurgia estetica: “Guardami, è tutto vero quello che vedi“. Su Gianmaria, invece, ha detto: “Simpatico, ma devi cacciare un po’ di ‘cazzimma’ che noi napoletani conosciamo bene“.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Andiamo, adesso, a vedere tutti i concorrenti che terranno compagnia a Federica Calemme all’interno del Grande Fratello Vip 6. Partiamo dalle donne:

Per quanto riguarda gli uomini, invece, nella Casa del GF Vip 6 insieme a Federica Calemme troveremo anche:

In studio, invece, la conduzione è affidata sempre ad Alfonso Signorini, mentre le opinioniste quest’anno saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il percorso di Federica Calemme

Il percorso di Federica Calemme all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ha inizio venerdì 17 dicembre 2021. Dovremo, quindi, attendere il passare dei giorni per scoprire come si comporterà con i suoi compagni di avventura e cosa penseranno di lei quest’ultimi.

14°, 15° e 16° settimana: Federica nella sua prima settimana ha instaurato una bella amicizia con Davide. Per adesso è ancora presto per capire come evolveranno i rapporti con gli altri concorrenti. C’è stata qualche divergenza con Manila, ma le due poi sembrano aver chiarito. Vicina a Gianmaria, Federica ha detto che per quanto riconosca il lui tante cose che le piacciono, ha qualcuno fuori ad aspettarla. Non si reputa fidanzata al 100% ma nemmeno libera.

17° settimana: Federica ha deciso di lasciarsi via via andare con Gianmaria e di non preoccuparsi della sua vita fuori. Tra lei e Antinolfi sono arrivati i primi baci. In settimana ha vissuto anche qualche momento di sconforto e non è mancato qualche battibecco con il napoletano, risoltosi immediatamente.

18°, 19° e 20° settimana: Nei giorni a seguire c’è stato un altro allontanamento tra Federica e Gianmaria. Lei ha deciso di chiudere con il ragazzo perché pensierosa della persona che pensa la stia aspettando fuori. Ma c’è un ma. Alfonso ha informato Federica che in realtà la migliore amica della modella ha fatto sapere sui social che può viversi tranquillamente la storia con Gianmaria. I due si stanno così riavvicinando pian piano. Sboccerà l’amore? A quanto pare qualcosa sembra essersi mossa. Lei ha confidato di volerlo conoscere meglio e non sono mancate tenerezze e baci tra loro. Lui le ha promesso che appena saranno entrambi fuori vorrà approfondire la frequentazione. Gli altri vipponi sembrano poco convinti però. Intanto dopo essersi salvata più volte al televoto, continua a essere in nomination. Sarà lei a uscire o si salverà? (IN AGGIORNAMENTO)

