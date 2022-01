Chi è Carmen Russo? Età, vita privata, carriera e Instagram

Davide ha esposto a Carmen le strategie per le prossime nomination. Lei ha detto la sua. Carmen non ha molto gradito la nomination ricevuta da Manila, tanto che le due hanno avuto una discussione in settimana, ma ora sembra che il chiarimento sia arrivato non dopo qualche scontro. Carmen ha confessato che vorrebbe tornare a Casa per Natale e dunque lasciare il programma. Cosa farà?

Enzo Paolo si è espresso a riguardo.