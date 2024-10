L’esibizione di Federica Nargi ha ricevuto l’elogio da parte di Selvaggia Lucarelli e stuzzica gli influencer!

L’elogio di Selvaggia a Federica Nargi

A Ballando con le Stelle è arrivato il turno di Federica Nargi. Per lei, confermata anche in terza puntata, è l’occasione di riscattarsi da qualche critica ricevuta. Sebbene alla maggior parte della giuria sia piaciuta, delle frecciatine non sono mancate, da portare ovviamente delle discussioni in studio e sui social.

Sebbene Federica Nargi sia sempre molto restia dal lasciarsi coinvolgere dalle polemiche, si è comunque spesso difesa e preferisce far parlare il ballo al suo posto. Così a Ballando con le Stelle questa sera l’ex velina di Striscia la Notizia ha voluto metterci il suo.

Federica Nargi e Luca Favilla hanno ballato un valzer, sulle note di “A mano a mano”. Lei si è emozionata e si è molto commossa nel raccontare la sua infanzia e i momenti più difficili che ha vissuto. In particolare si è soffermata su quelli legati al distacco con la famiglia per via del lavoro.

Così come i suoi colleghi, Carolyn Smith: “Ho visto una performance di livello, veramente elegante, sei l’unica donna con il top line eccezionale e anche la tempistica”.

Quando è arrivato il momento da parte di Selvaggia Lucarelli, ci ha tenuto a dire una cosa. Per prima cosa complimentarsi con Federica Nargi e poi lanciare una stoccata ad alcuni volti del web: “Io sono una gran rompic**** con influencer e volti noti, perché vado a guardarmi tutte le storie. Su Federica devo dire che è diverso. Tu sei una di quelle persone che è sempre molto misurata a differenza di altri che mettono in mostra i figli sui social. Ti vedo come una persona pulita”.

La performance di Federica Nargi e Luca Favilla è stata premiata con 46 punti!