A Ballando con le Stelle Francesco Paolantoni non ha voluto perdere l’occasione di ballare, anche se penalizzato da un problema di salute allo stomaco. Ecco com’è andata.

Oltre i problemi di salute, Paolantoni si esibisce a Ballando

Così come Sonia Bruganelli, questa sera a Ballando con le Stelle anche l’esibizione di Francesco Paolantoni era altamente a rischio! Il concorrente sui social insieme alla sua insegnante Alessandra Kuzmina ha voluto informare il pubblico da casa che avrebbero fatto il possibile ma che con il problema di salute riscontrato, non sarebbe stato semplice.

LEGGI ANCHE: Mariotto distrugge Furkan Palali con uno ZERO: “Ti ho visto di cemento”; Rossella Erra interviene

Che ha Francesco Paolantoni? Il concorrente di Ballando con le Stelle ha informato di avere un “problema di stomaco”, che dunque avrebbe impedito coreografie troppo elaborate che prevedono giravolte o prese. Tant’è che la sua insegnante aveva precisato: “Non ci saranno elementi simili nell’esibizione”, al fine di evitare ulteriori guai.

Pare però che entrambi, con spirito battagliero, abbiano trovato una soluzione e sono comunque arrivati a Ballando con le Stelle con l’intenzione di fare l’esibizione completa. Le modifiche sono state inserite, ovvio, ma ciò non li ha comunque fermati.

Arrivati al termine della performance, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina come da rito si sono presentati davanti alla giuria di Ballando con le Stelle, che ha espresso i suoi pensieri.

I giudizi della giuria

Qual è stato dunque il parere dei giudici? La giuria del dance show di Rai 1 si è così espressa.

Milly Carlucci ci ha tenuti a dire che stava davvero male Francesco Paolantoni: “È stato rovinato male male per tutta la settimana e ha fatto quello che ha potuto. Ieri non riusciva a stare in piedi, gattonava. Piangeva dal dolore”. La conduttrice a modo suo l’ha difeso. Carolyn Smith ha compreso e non si è sentita di fare critiche, anche Zazzaroni è stato comunque più morbido e ci ha scherzato su, così come Canino.

LEGGI ANCHE: Rudy Zerbi e Maria De Filippi imitano i Ricchi e Poveri a Tú Sí Que Vales (VIDEO)

Selvaggia Lucarelli ha ricordato come nonostante tutto anche Luisella Costamagna si sia infortunata ma arrivata fino in fondo e ha detto: “Nonostante tu non stia bene non deve essere una giustificante. Tu prima eri un passo indietro come se non ti fregasse nulla. Sembravi più in vacanza”.

Hanno ottenuto solo 12 punti con un 1 e uno 0 dati da Selvaggia e Mariotto!