Federica Pellegrini, il fidanzato Matteo Giunta esce allo scoperto e le fa una prima dedica social (FOTO)

1 La dedica di Matteo Giunta

Già da tempo si mormorava che tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta ci fosse qualcosa di più di un rapporto d’amicizia. Entrambi hanno sempre schivato la domanda, fino a che lei nei giorni scorsi in conferenza stampa non ha confessato che sono una coppia da tempo. I due hanno sempre preservato la loro relazione, ma ora sono usciti allo scoperto.

Dopo le parole di Federica Pellegrini, che andremo a rileggere in seguito, Matteo Giunta nelle scorse ore ha fatto una dolce e speciale dedica alla nuotatrice italiana. Sul suo profilo Instagram il preparatore ha postato uno scatto della campionessa dei 200 stile libero e un lungo messaggio:

«Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile, mi hai fatto provare emozioni indimenticabili. Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente».

Ha scritto parlando di Federica Pellegrini. E ancora:

«Ogni volta che sei “caduta”, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ciò che era tuo. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo. Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella…»

Poco dopo a rispondere è stata proprio Federica Pellegrini, che ha commentato ironicamente: «Veramente dobbiamo preparare l’ISL…vedi un po’ te»

Il commento di Federica Pellegrini

Insomma nonostante l’addio alle Olimpiadi Federica Pellegrini ha altri obiettivi da portare avanti insieme a Matteo Giunta. Proprio di lui, come dicevamo, ne ha parlato in conferenza stampa, rivelando così la loro relazione. Continua…