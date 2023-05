NEWS

Nicolò Figini | 17 Maggio 2023

La risposta di Federica Pellegrini a Luca Marin

Correva l’anno 2011 quando Federica Pellegrini, Luca Marin e Filippo Magnini finirono al centro di un triangolo amoroso sulle riviste di cronaca rosa. In quel periodo infatti Luca beccò la fidanzata in camera insieme al compagno di squadra a pochi giorni dalla fine della loro storia. I dettagli fino a oggi non erano mai stati raccontati.

A rivelare che cosa accadde in quel momento ci ha pensato proprio la Pellegrini all’interno del suo libro uscito in questi giorni. La nuotatrice racconta di quando decise di chiudere la storia con Marin:

“Ha cominciato a stare male, a non mangiare e a dimagrire tantissimo. Era sospettoso, inquieto. E non aveva torto. Il giorno in cui lo avevo lasciato, mi aveva chiesto se c’era un altro e io avevo negato”.

Luca Marin, quindi, già da un po’ di tempo aveva determinati sospetti che vennero confermati qualche giorno dopo la rottura. Federica Pellegrini raggiunse la camera di Magnini e Luca si accorse di questi movimenti:

“Apro la porta, esco dalla camera, mi guardo in giro: via libera. Raggiungo la stanza di Filippo, ma sul più bello sentiamo picchiare selvaggiamente contro la porta: ‘Ho sentito tutto, uscite fuori o vi ammazzo!’. Io e Filippo non apriamo. Luca è fuori di sé, sarebbe finita a botte”.

Una volta che Luca se ne andò, però, fu proprio Federica Pellegrini a raggiungerlo per parlargli e spiegargli che dal momento che si erano lasciati poteva fare quello che voleva:

“Scendo, sono tranquilla, non mi importa niente, non ho fatto niente di male, sono solo affari miei. Luca urla, ti rendi conto di quello che fai? Che io sto male? Scusa, gli rispondo io, ci siamo lasciati due giorni fa quindi posso fare quello che mi pare. Più esattamente, dico di fronte ai dirigenti della Federazione, posso scop*** con chi voglio”.

