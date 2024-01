Federica Pellegrini torna a casa con la figlia e 3 bodyguard speciali: i suoi cani (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 9 Gennaio 2024

Dopo il parto avvenuto il 3 gennaio, Federica Pellegrini si sta godendo la sua vita da neo-mamma. Ecco che oggi ha pubblicato sui social la prima foto tra le mura domestiche insieme alla sua bambina. E insieme a loro ci sono delle “guardie del corpo” davvero speciali.

La foto di Federica Pellegrini con la piccola Matilde

La prima nascita vip del 2024 è quella della figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, nata il 3 gennaio alle ore 06:51 di mattina. Il nome scelto per la piccola è Matilde e quando è venuta al mondo la coppia lo hanno fatto sapere attraverso i social con una foto. Ad accompagnare lo scatto c’era scritto in didascalia: “2 giorni complicati… Finalmente sei arrivata!!!”. E il post fu riempito da commenti di auguri sia dai vip che dai fan della coppia.

È passata circa una settimana dal parto, che non sappiamo come sia avvenuto. La campionessa di nuoto aveva espresso la volontà di volerlo fare in acqua, ma appunto non sappiamo se ci sia riuscita o meno. Comunque la cosa importante è che mamma e figlia stavano bene.

Oggi Federica Pellegrini ha postato sul suo profilo Instagram la prima foto con la figlia all’interno delle mura domestiche. Lei è seduta sul divano con in braccio la piccola Matilde e intorno a loro ci sono i tre cani della coppia. Ecco che l’ex nuotatrice ha scritto: “Bodyguards di altissimo livello”. Si è riferita appunto ai tre cagnolini che stanno facendo da “guardie del corpo” a lei e alla figlia.

Intanto sotto alla foto sono apparsi tantissimi commenti di amore, di complimenti e di nuovo di auguri. Oltre ai messaggi delle persone famose, anche tantissimi da parte dei fan della Pellegrini e di persone comuni.

Rinnoviamo gli auguri a Federica e Matteo per l’arrivo della piccola Matilde.