Nicolò Figini | 3 Luglio 2023

Federica Sciarelli in prima persona, mentre era in vacanza, ha ritrovato un ragazzino scomparso nei dintorni

Il ritrovamento di Federica Sciarelli

Tutta l’Italia è abituata a vedere e seguire Federica Sciarelli a Chi l’ha visto. Grazie a lei e al suo programma vengono trovate molte persone scomparse, ma questa volta è stata lei in prima persona a identificare un ragazzino che era scomparso in zona. Ma andiamo con ordine e facciamo chiarezza su quanto accaduto.

La Sciarelli si trovava in vacanza e ha messo fine al dramma di una famiglia che si trovava a poca distanza da lei. Un collega della sua trasmissione, infatti, l’ha avvertita del fatto che dalla spiaggia di Maccarese (a poca distanza da lei) era sparito un ragazzo di 15 anni:

È stato il destino, è stata una cosa incredibile. Mi trovavo sullo stesso litorale, dovevo fare qualcosa, io e le mie amiche stavamo per andare via, quando ci siamo dette: ‘Facciamo una passeggiata’”.

Durante la passeggiata Federica Sciarelli ha subito identificato il ragazzino. Lo ha visto molto spaventato e ha raccontato di averci messo un po’ di tempo per conquistare la sua fiducia. Il ragazzo ha camminato per circa cinque chilometri di spiaggia e l’allarme è scattato intorno alle ore 13:00. I famigliari nel panico hanno subito chiamato il 112 e in pochissimo tempo la Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e diversi volontari si sono attivati.

Le ricerche hanno avuto luogo per tre ore intere via mare e via terra. Nel momento in cui è stato ritrovato, intorno alle ore 16:00, il giovane disorientato e in difficoltà con la schiena e i piedi bruciati dal sole, ha detto il motivo per il quale si è allontanato: “Stavo cercando una conchiglia“.

Questo quanto riporta anche il sito de La Repubblica. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e questa volta con l’intervento diretto di Federica Sciarelli. Seguiteci per tante altre news.