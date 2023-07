NEWS

Nicolò Figini | 3 Luglio 2023

GF Vip 8

L’ipotesi sull’opinionista del GF Vip 8

Nei giorni appena passati il conduttore del reality ha affermato che ci saranno tante novità per quanto riguarda il GF Vip 8. Prima di tutto la durata sarà minore perché si partirà a settembre e si chiuderà a dicembre dello stesso anno. Inoltre, il cast sarà misto, ovvero ci saranno 12 concorrenti celebri e 8 persone comuni:

“Avremo un’edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo qui chi è?’. I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social.

Ho fatto il provino a un nip, era un ciabattino di Arezzo, bello in una maniera spaziale. E gli ho detto ‘ma sei social?’. E lui ‘eh purtroppo sì ho 1200 follower“. Io gli ho subito risposto ‘Ma allora va benissimo, rientri nei nip alla perfezione‘. Quindi vedrete gente comune con vip reali”.

In queste ore, però, si sta parlando anche degli opinionisti del GF Vip 8. Come sappiamo, infatti, Sonia Bruganelli e Orietta Berti non torneranno. La prima aveva già manifestato la voglia di prendersi una pausa, mentre la seconda dovrebbe diventare coach di “Io canto“.

Giuseppe Candela, sul suo profilo Twitter, ha annunciato che pare si stai prendendo in considerazione la possibilità di offrire questo ruolo a Katia Ricciarelli. Per il momento non c’è nulla di certo. Dovremo attendere ancora un po’ di tempo prima di capire se sarà effettivamente così.

A voi piacerebbe rivedere l’ex vippona sulla poltrona accanto al conduttore? Fatecelo sapere con un commento. Noi vi terremo informati in caso di ulteriori dettagli. Nel mentre, come sempre, continuate a seguirci per tante altre news.