Non ha passato un bel compleanno Federico Fashion Style, poiché è dovuto restare quasi una giornata intera dai carabinieri. Cosa è successo al noto parrucchiere? Con varie storie Instagram si è sfogato cercando di far capire cosa sta accadendo nella sua vita.

Lo sfogo di Federico Fashion Style dopo aver passato il compleanno dai carabinieri

Ieri, venerdì 4 ottobre, era il compleanno di Federico Fashion Style che ha compiuto 35 anni. Ci aspettavamo di vedere storie Instagram con una grande festa in grande stile come siamo stati abitutati negli anni. E invece il parrucchiere ha pubblicato una foto di una caserma dei carabinieri e poi ha detto che ha passato praticamente tutto il giorno lì.

Cosa è successo a Federico? Perché è di nuovo in caserma e proprio nel giorno della sua festa? Solo alcune ore dopo ha pubblicato varie storie parlate in cui ha un po’ spiegato cosa stava accadendo. In realtà il parrucchiere non ha fatto nomi, ma dalle sue parole si può capire a cosa fosse legata la sua “visita” presso le forze dell’ordine. Prima ha mostrato il foglio rilasciato in caserma. Si tratta di una querela? E poi, a casa, ha un po’ spieagato usando l’hashtag “perfidia”. E ha detto:

“Non riesco a non esprimermi, ma come sapete non si può parlare fino a che non ci sarà una cosa che ci permetterà di farlo. Vorrei parlare della cattiveria che sto subendo, ma poi vedo che c’è un silenzio tattico dall’altra parte come a voler far vedere chi sono gli angeli (chi non parla) e i demoni (chi parla). Ma io dico come si può arrivare a fare tanto del male a chi vuoi colpire, sapendo che di riflesso colpisci anime innocenti, per i soldi? Perché qui è solo un problema di soldi!”.

I fan di Federico Fashion Style hanno iniziato a supporre che il parrucchiere si riferisse al suo divorzio con l’ex moglie e che “l’anima innocente” sia la figlia Maelle che ovviamente si ritrova coinvolta nella vicenda. Tra l’altro il parrucchiere ha poi concluso lo sfogo: “Ci vuole tanto a rimboccarsi le maniche e andare a lavorare?! Vai a zappare la terra, non puoi fare una vita a fare il parassita. La gente invece vuole solo guadagnare soldi facendo storie sui social e attaccandosi alle spalle degli altri. Questa era è finita e se ti comporti male la ruota gira. Oggi fai del male a me domani ti arriverà a te”.