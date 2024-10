Spuntano nuovi dettagli sulla rissa tra Fedez e Cristiano Iovino a Milano rivelati dal Corriere della Sera. Il quotidiano ha riportato alcune dinamiche accadute rivelate dagli addetti alla sicurezza che stavano lavorando quella sera. Ecco cosa riporta il giornale.

Nuovi dettagli sulla rissa tra Fedez e Cristiano Iovino

Ricordiamo tutti la notizia della rissa che ci sarebbe stata alcuni mesi fa fuori da una discoteca di Milano in cui pare fossero coinvolti sia il rapper Fedez che il personal trainer Cristiano Iovino (quello del caffè con Ilary Blasi). Parliamo con il condizionale perché le indagini sono ancora in corso.

Oggi Il Corriere della Sera ha riportato sul suo quotidiano alcuni nuovi dettagli che sarebbero sorti dopo le dichiarazioni di alcuni addetti alla sicurezza presenti quella sera. Citiamo quello che è scritto sl giornale:

“Nel privé del The Club volano schiaffi e bottiglie. Il bodyguard-ultrà di Fedez, Christian Rosiello, si lancia addosso a un ragazzo. Lo butta a terra, gli dà ‘una cinquina’. Poi la corsa dei buttafuori che separano tutti. Uno ha il ‘volto sporco di sangue’ e i vestiti strappati. È il personal trainer Cristiano Iovino. Gli viene chiesto se ha bisogno di un’ambulanza e della polizia ma dice di ‘no’ e se ne va”.

LEGGI ANCHE: Le anticipazioni della quarta puntata di Matrimonio a prima vista 13

Poi è stato detto che nella discoteca sarebbero rimasti solo Fedez e Rosiello, ma in evidente agitazione. Si legge infatti: “Era molto agitato e continuava a dire che quel ragazzo ha alzato le mani su uno dei suoi amici. Abbiamo dovuto sollevarlo di peso per portarlo fuori. Quando lo abbiamo accompagnato fuori, ha cominciato a urlare contro di noi: ‘Lasciatemi stare, lasciatemi stare che l’ammazzo. Io sono di Rozzano!’ Rosiello temeva che, in sua assenza, qualcuno potesse picchiare Fedez”.

Il Corriere della Sera conclude riportando le parole di Luca Lucci spiegate il giorno seguente: “Fedez ha detto: ‘Ma perché devi fare così?’. E tipo lo spingeva, una cosa e l’altra, gli fa ‘ma che ca…o vuoi?’. E Fedez gli ha dato uno schiaffo. Christian (Rosiello) si è messo in mezzo, l’ha messo subito a terra, mentre era a terra l’amico di questo qua gli ha dato una cinquina. Con il gruppo c’è anche il rapper Taxi B., all’anagrafe Michele Ballabene. Poi Lucci aggiunge: ‘E questo qua l’ha spaccato, è normale sto lavorando che fai mi spingi? E pensare che Fedez… questo qua l’ha fatto male, ha perso qualche dente'”.