Federico Fashion Style passa l’Epifania dai Carabinieri: ecco cosa è successo

Debora Parigi | 7 Gennaio 2023

La denuncia di Federico Fashion Style

Befana decisamente diversa per Federico Fashion Style rispetto a quella che uno può fare essendo un giorno di festa. Niente pranzi con i parenti o gite fuori porta per il noto hairstylist, bensì una visita alla stazione dei Carabinieri di Anzio.

Lo ha fatto sapere proprio lui caricando una foto sulle storie del suo profilo Instagram. E nella foto ha anche scritto: “14.30 la mia Befana 2023. Neanche al peggior nemico si può può augurare tutto cio!”.

Ma cosa è successo al parrucchiere delle star? In pratica Federico si è recato dai Carabinieri per la questione legata alla fine della relazione con la sua ex fidanzata Letizia Porcu. E in particolare per poter vedere la figlia. Ha infatti scritto nella storia Instagram successiva: “Io non mollo. Nessuno può allontanarmi da te, tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia di vita, la mia forza, il mio presente, il mio futuro! A te che mi guardi, cerca di avere un cuore e pensa che tutto il male che fai, non lo fai a me ma a una piccola anima innocente!”

Per spiegarvi meglio la situazione (di cui avevamo già parlato), a novembre Federico Fashion Style aveva fatto alcune storie in cui si era difeso da varie accuse. Alcune persone, infatti, lo aveva accusato di avere un’altra persona nella sua vita. Ma l’hairstylist aveva specificato che non c’era proprio nessuno al suo fianco e che la relazione con l’ex era finita da tempo. Inoltre in tutte queste storie aveva anche detto ai suoi follower che non riusciva a vedere e a sentire sua figlia come avrebbe voluto, perché non gli veniva permesso.

Da qui, quindi, pare che sia arrivata la denuncia del parrucchiere nel giorno dell’Epifania. Ovviamente questa è la sua versione dei fatti e non riportiamo semplicemente quello che lui ha scritto e detto sui social.