Federico non demorde con Anita, ma Garibaldi mostra gelosia: “Non voglio che succeda qualcosa”

Andrea Sanna | 5 Gennaio 2024

Alcuni gesti di Federico Massaro nei confronti di Anita Olivieri sembrano aver attirato l’attenzione di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Il bidello però ha già frenato una possibile ship: “Non voglio che succeda qualcosa”.

Garibaldi geloso della vicinanza tra Federico e Anita

Al Grande Fratello proseguono le dinamiche e non sembra mancare la gelosia. Federico Massaro anche se si è beccato un due di picche da parte di Anita Olivieri sembra non demordere. Il ragazzo continua a mostrarsi carino e gentile nei confronti della gieffina.

Durante il giorno 116 al Grande Fratello come mostrato dalle immagini del video sottostante, Federico Massaro ha rivolto dei gesti carini verso Anita Olivieri. Nel dettaglio per esempio le ha messo la maschera per il viso e della crema. A osservare la situazione da lontano Giuseppe Garibaldi, che sembra averci visto qualcosa tra loro.

“Avevo Giuseppe che intravedevo dallo specchio. Sembrava un alligatore nascosto nella vasca con i suoi due occhi verdi, mentre c’era Federico che mi spalmava la crema”, ha detto Anita Olivieri in un confessionale.

Proprio Garibaldi in seguito è intervenuto spiegando di aver visto degli atteggiamenti sospetti: “Volevo vedere che cosa c’era di bello in quelle maschere. Secondo me Fede si è preso una bella cotta”.

In un altro filmato si sente Paolo Masella dalla vasca chiedere ad Anita Olivieri cosa fa agli uomini, mentre Giuseppe Garibaldi ha risposto sottolineando di preferire il silenzio. Poco dopo nel confessionale sempre il bidello ha proseguito: “Meglio non parlare perché sennò dicono che faccio il geloso e dicono che lo sia. Invece non ho voglia”.

Dalla sua Anita Olivieri non crede di aver fatto nulla di male e niente che possa accentuare l’infatuazione che Federico Massaro ha nei suoi confronti. A proposito di questo anche il modello è intervenuto, spiegando di aver dato la sua ultima maschera a lei: “Sto bene quando ho Anita attorno. Ho capito che dentro ha tanto e non si fida da subito, è come un animaletto selvatico. Voglio avere la pazienza di capire se si può aprire con me in qualsiasi forma lei voglia”.

Lapidario invece il commento di Giuseppe Garibaldi: “Non nascerà niente e io voglio che non nasca niente”.

L’avvicinamento di Federico nei confronti di Anita accende la gelosia di Giuseppe 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/NgoM7ugW9P — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 5, 2024

I più quindi hanno pensato che Giuseppe stia iniziando a provare fastidio per la vicinanza di Federico nei confronti di Anita. Ma sarà davvero così? Lui nega, ma non tutti sembrano esserne convinti e forse, magari, non ci crede troppo nemmeno lui!