Vincenzo Chianese | 5 Gennaio 2024

Quest’anno a partecipare al Festival di Sanremo 2024 sono diverse “Amiche di Maria De Filippi”, da Alessandra Amoroso, a Emma, passando per Annalisa e Angelina Mango. Le quattro artiste, molto diverse tra loro, sono pronte a conquistare l’Ariston, confermandosi già tra le più quotate alla vittoria.

Le “Amiche di Maria” alla riscossa!

Ormai ci siamo! Tra un mese parte ufficialmente il Festival di Sanremo 2024 e tutto inizia a essere pronto per la prima serata della kermesse. Quest’anno, come è noto, ben 30 sono i Big che gareggeranno, ma di certo tra le artiste più quotate e attese troviamo ben 4 “Amiche di Maria De Filippi”. Di chi parliamo? Naturalmente di Alessandra Amoroso, Angelina Mango (entrambe alla loro prima partecipazione al Festival), Emma e Annalisa. Le artiste non sono le uniche ad arrivare direttamente dal talent show di Canale 5. Sul palco infatti saliranno anche Irama, i The Kolors e Sangiovanni. Tuttavia l’attenzione del pubblico e del web è focalizzata proprio su Alessandra, Angelina, Emma e Annalisa.

Il 2023 infatti è stato senza dubbio un anno d’oro per tre di queste artiste, che hanno dominato le classifiche. Proprio la Scarrone ha portato a casa un successo dietro l’altro, grazie alle hit Bellissima e Mon Amour e all’album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, che solo di recente ha ottenuto numerose certificazioni. Ma non solo. Annalisa si è anche confermata essere l’unica donna a raggiungere, negli ultimi 12 mesi, la prima posizione FIMi non solo nella classifica dei singoli, ma anche in quella dei dischi.

Allo stesso tempo a entrare a far parte di diritto nelle “Amiche di Maria” è stata Angelina Mango. La giovane artista ha infatti vinto il circuito canto di Amici 22, ottenendo un successo incredibile. La sua hit Ci Pensiamo Domani è stata il tormentone dell’estate, e solo di recente il singolo Che t’o dico a fa’ ha scalato le classifiche. Adesso Angelina ha deciso di mettersi in gioco, e così per la prima volta salirà sul palco dell’Ariston.

Non potevano mancare all’appello anche Alessandra Amoroso ed Emma, pronte a conquistare Sanremo.

Alessandra ed Emma arrivano a Sanremo

Non solo Annalisa e Angelina. Tra le “Amiche di Maria” che saliranno sul palco di Sanremo 2024 ci sarà anche Emma. Come in molti sapranno, la Marrone ha appena concluso il suo tour di club, che ha registrato un sold out dietro l’altro. Il suo album Souvenir nel mentre ha conquistato il pubblico e nelle prossime settimane arriveranno tante altre sorprese per i fan.

Infine ad arrivare al Festival per la prima volta sarà anche Alessandra Amoroso, che ora più che mai è pronta a tornare sulle scene. Come tutti sappiamo, la cantante non ha vissuto un anno semplice, a causa delle feroci e violente critiche nei suoi confronti, che per mesi hanno fatto discutere il web. Adesso però Alessandra, che per lungo tempo è letteralmente sparita dalla circolazione, è finalmente pronta a tornare e ha così deciso di far parlare la sua musica per sé. La Amoroso dunque ha scelto il palco dell’Ariston per ripartire e di certo ne vedremo di belle.

Ma oltre agli evidenti successi degli ultimi mesi, perché si parla di riscossa delle “Amiche di Maria”? Sui social e sul web già in molti credono che tutte e quattro le artiste possano avere ottime chance di vincere Sanremo 2024. Per gli scommettitori per di più Alessandra, Emma, Angelina e Annalisa sono tra le più quotate, e di certo un podio tutto al femminile non sorprenderebbe. Ma non solo.

Anche al Fantasanremo, il celebre gioco che anno dopo anno fa da contorno alla kermesse, la Amoroso, la Marrone, la Mango e la Scarrone sono le più quotate. Tra tutti i 30 artisti in gara infatti, le quattro sono le uniche ad avere un costo di 23 baudi. Insomma, pare che tutti stiano scommettendo sulle ex concorrenti di Amici, che di certo ci regaleranno un’emozione dietro l’altra. Ad Alessandra, a Emma, ad Annalisa e ad Angelina facciamo dunque un enorme in bocca al lupo, certi che le aspettative non verranno deluse.