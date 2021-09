1 Nuovo amore per Federico Rossi?

Due dei protagonisti assoluti di questa estate sono stati senza dubbio Federico Rossi e Annalisa. I due cantanti infatti hanno lanciato la hit Movimento Lento, che ci ha fatto ballare e cantare in questi bollenti mesi. Nel mentre però l’ex volto del duo Benji e Fede è anche tornato al centro del gossip e del pettegolezzo. Federico infatti ha annunciato la fine della sua lunga storia d’amore con Paola Di Benedetto, con la quale a oggi ha un bellissimo rapporto di amicizia. In queste ore però, come se non bastasse, Rossi e la Scarrone sono finiti al centro della cronaca rosa. Vediamo perché e quello che è accaduto.

Stando a quanto riporta il settimanale Diva e Donna infatti, sembrerebbe che ci sia del tenero tra Federico Rossi e Annalisa, che secondo alcune segnalazioni starebbero insieme. I due cantanti infatti nel backstage dei Seat Music Awards sono apparsi complici e in sintonia e i più hanno dunque ipotizzato che tra gli artisti ci fosse qualcosa in più della semplice amicizia. Questo quanto si legge sulla rivista:

“C’è chi vocifera ci sia del tenero tra Annalisa e Federico. C’è chi li ha visti dietro le quinte dei Seat Music Awards, all’Arena di Verona, perdersi in complimenti, abbracci e sguardi languidi. Forse condividono non solo un successo ma qualcosa di più…”.

Cosa starà accadendo dunque in realtà tra Federico Rossi e Annalisa? Tra i due ci sarà davvero del tenero? Attualmente i diretti interessati non hanno commentato i pettegolezzi sul loro conto, tuttavia non è escluso che nelle prossime ore possano intervenire per fare chiarezza. Nel mentre qualche settimana fa proprio Federico ha fatto delle rivelazioni inedite su Benji e Fede. Andiamo a rivedere le sue parole.