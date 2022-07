1 L’incidente di Federico Rossi

Purtroppo per Federico Rossi questa è una giornata da dimenticare. A seguito di un brutto incidente, infatti, è finito all’ospedale. Ma che cos’è successo? Su suo profilo Instagram ha postato un video (recuperabile QUI) dove si vede che prativa wakeboard. Lo troviamo in fase di partenza con un altro ragazzo che lo sta aiutando a mettersi nella posizione più corretta. A un certo punto comincia a viaggiare con la tavola sotto i piedi fino a quando non raggiunge una rampa che prende in pieno finendo in acqua.

Le persone anche se sono preoccupate ridono ma non sanno che la situazione è un po’ seria anche se non troppo grave, per fortuna. Il cantante, infatti, ha pubblicato anche una foto non appena è stato soccorso da chi di dovere: “Beh dai non pensavo di essere così portato per il wakeboard “. Successivamente, inoltre, ha anche pubblicato delle Stories all’interno delle quali lo troviamo steso nel letto di un ospedale e in sovraimpressione la scritta: “Lasciare la presa a volte, cit. Predico bene ma razzolo male“.

Federico Rossi, quindi, ha composto anche un messaggio più serio per tutti i suoi fan avvertendoli delle sue condizioni di salute: “Graie a tutti per i bei messaggi. Poteva andarmi molto peggio. Tre costole rotte ma con un po’ di riposo tutto dovrebbe tornare al suo posto“. Tutto sommato, quindi, non sta malissimo anche perché, come dice lui, poteva andare molto peggio di così. Speriamo, però, che non ricapiti più una cosa del genere e che la fortuna sia dalla sua parte la prossima volta.

Mentre attendiamo informazioni sulle sue condizioni di salute, andiamo a rivedere cos’è invece accaduto nella vita dell’amico Benjamin Mascolo, il quale si è lasciato con la fidanzata Bella Thorne. Ecco una parte delle dichiarazioni che ha rilasciato il cantante nelle ultime settimane…