Fedez, si sarebbero aggravate le sue condizioni di salute: il comunicato ANSA

NEWS

Nicolò Figini | 20 Maggio 2024

Fedez

Alcune nuove indiscrezioni avrebbero rivelato che lo stato di salute di Fedez si sarebbe aggravato. Andiamo a scoprire come sta il rapper.

Come sta Fedez?

Diverso tempo fa la Rai aveva confermato la presenza di Fedez nel programma di Alessandro Cattelan “Da vicino nessuno è normale“. In seguito sembrava che l’ospitata fosse saltata, ma è stato confermato un’altra volta di lì a poco. Pare però che il rapper non sarà presente e ad annunciarlo ci ha pensato il conduttore stesso, spiegandone il motivo, durante un’intervista con il Corriere della Sera:

“Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo…

Ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato. Successivamente, viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio”.

LEGGI ANCHE: Fedez rompe il silenzio e aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute (FOTO)

Un comunicato ANSA ha poi aggiunto delle informazioni in più che arriverebbero proprio dallo staff di Fedez. A quanto pare ci sarebbe stato un aggravamento delle condizioni di salute del rapper e l’invito nella trasmissione sarebbe saltato per tale ragione: “Risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento“.

Tuttavia per mancanza di conferme ufficiali al momento si esclude l’ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni. Ovviamente speriamo che Federico possa riprendersi molto presto senza avere bisogno di nuove operazioni. Siamo sicuri che tutta la sua famiglia gli starà vicino in questo momento per lui molto delicato e chissà che Chiara Ferragni non si rifaccia sentire per sostenerlo.

Noi ovviamente ci terremo informati con tutti gli aggiornamenti del caso. Continuate a seguirci.