Fedez rompe il silenzio e aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute (FOTO)

NEWS

Nicolò Figini | 20 Maggio 2024

Fedez

Dopo tutti i rumor che si sono inseguiti in queste ore Fedez ha rotto il silenzio intervenendo sulle sue condizioni di salute. Ecco che cosa ha rivelato sul proprio profilo Instagram.

Fedez rivela come sta

Fedez sarebbe dovuto essere ospite questa sera del nuovo programma di Alessandro Cattelan sulla Rai, ma alla fine pare abbia dovuto cancellare l’invito a causa di alcuni problemi di salute. Lo stesso conduttore ha affermato a Il Corriere della Sera che il rapper ha dovuto declinare l’invito all’ultimo:

“Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa. Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio”.

In queste ore, invece, un comunicato ANSA ha riportato un’indiscrezione secondo la quale le condizioni di salute di Fedez sarebbero peggiorate, smentendo comunque le notizie sul vociferato ricovero. A distanza di poco tempo a intervenire è stato Federico stesso, che tramite il proprio profilo Instagram ha rivelato la verità:

“Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend ma niente di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita”.

Le condizioni di salute di Fedez

Di conseguenza Fedez ha confermato i chiacchierati problemi di salute, ma ha ridimensionato la situazione per fare rientrare il panico che si stava formando sul web. Molto presto lo rivedremo anche in video, ma per adesso ha preferito scrivere un messaggio scritto per rassicurare i fan.

Siamo sicuri che il rapper chiarirà ancora meglio tutta la questione nel prossimo futuro perché adesso probabilmente si sta ancora riprendendo da ciò che è accaduto. Speriamo che il suo recupero possa essere veloce e che riesca a diminuire lo stress che le situazioni avvenute nelle scorse settimane potrebbero aver causato.