Vincenzo Chianese | 20 Maggio 2024

Amici 23

A seguito della vittoria ad Amici 23, in queste ore Sexy Magica di Sarah Toscano sta continuando a scalare la classifica giornaliera di Spotify.

Sarah Toscano scala le classifiche con Sexy Magica

Sabato sera Sarah Toscano ha vinto Amici 23, trionfando così sui suoi compagni. Già da qualche settimana in molti speravano che fosse la cantante ad alzare la coppa e adesso il sogno è diventato realtà. In queste ore intanto l’ex allieva di Lorella Cuccarini si sta già dedicando alla sua carriera e dopo la pubblicazione del suo EP oggi darà il via al suo primo tour instore. Nel mentre per la Toscano stanno già arrivando una serie di soddisfazioni. A scalare le classifiche infatti non è solo il suo album, ma anche la canzone Sexy Magica, che da più di un mese a questa parte ha conquistato il pubblico. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che riguarda proprio il brano.

Sexy Magica infatti sta continuando a scalare la classifica giornaliera di Spotify e di recente ha raggiunto al posizione 75, salendo di ben 91 gradini con 93.108 stream validi. Si tratta della canzone che ha guadagnato più posizioni nella giornata di ieri, segno dunque che il pubblico sta continuando ad ascoltare il brano.

In queste ore intanto Sarah Toscano ha anche fatto ritorno sui social e ha così ringraziato tutti coloro che l’hanno supportata e sostenuta. Una dedica speciale però la cantante l’ha voluta fare in particolare ai suoi fan. La vincitrice di Amici 23 ha infatti affermato:

“Un grazie speciale va a VOI, per il vostro incredibile supporto, amore e per il tempo che mi avete dedicato. Spero di poter ripagare anche solo una parte di ciò che mi avete dato voi in questi mesi. Non vedo l’ora di incontrarvi e iniziare insieme questo nuovo capitolo”.