Serata cover a Sanremo 2025 e, come sappiamo, Fedez duetterà con Marco Masini sulle note di Bella stronza. Il brano scelto ha suscitato molta polemica per via del gossip che gira intorno a lui. Il cantante ha cambiato il testo, ma pare che non sia per il politicamente corretto, ma per dedicare il brano a una persona in particolare. Ecco l’indiscrezione che è venuta fuori.

La cover di Fedez su Bella stronza sarebbe dedicata ad Angelica Montini per riconquistarla

Tutto pronto per la serata cover di Sanremo 2025, quella cioè con i duetti. Alcuni artisti hanno deciso di esibirsi insieme, ma molti porteranno un ospite speciale. Tra questi c’è Fedez che ha scelto di duettare con Marco Masini con il brano “Bella stronza”. Proprio la scelta di questa canzone ha suscitato tanta polemica anche perché è venuta fuori dopo il gossip intorno al rapper.

Prima è stato detto che la canzone potesse essere dedicata all’ex moglie Chiara Ferragni. Poi Fabrizio Corona ha lanciato la bomba rivelando la presenza di un’amante, Angelica Montini. Ecco che allora hanno visto il brano come una dedica “vendicativa” verso di lei. In generale la canzone ha suscitato anche la polemica per il testo in sé, oggi non adatto per i temi sulle donne. E quindi i due artisti dissero che il testo sarebbe stato cambiato.

Ma adesso, nel pieno di Sanremo 2025, arriva una notizia e a darla è stato il sito di Fanpage. Secondo quanto scrivono, infatti, il testo non sarebbe stato cambiato per il politicamente corretto. Bensì per dedicarlo proprio ad Angelica Montini e soprattutto per cercare di riconquistarla. Leggiamo infatti:

“Stando a quanto apprende Fanpage, Fedez ha deciso di adattare il testo di una canzone così forte e iconica per dedicarla proprio ad Angelica Montini, in un disperato e impossibile tentativo di riconquistarla. Non ci sarà spazio né per ulteriori riflessioni sulla depressione, né tantomeno per accenni sulla vicenda che l’ha visto separarsi dolorosamente da Chiara Ferragni. Fedez, dopo aver zittito il chiacchiericcio e il pettegolezzo, ha deciso di rilanciare, insieme a Marco Masini, Bella Stronza per aprire un nuovo capitolo della sua storia personale e professionale”.

Noi ovviamente riportiamo la notizia così com’è e non possiamo assicurarvi che sia davvero così. Non ci sono dichiarazioni da Fedez al momento. Abbiamo ascoltato il brano durante le prove e in effetti ci sono delle barre nuove nel brano che fanno davvero pensare che ci possano essere delle dediche ad Angelica e anche un riferimento alla Ferragni.