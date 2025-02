Per le Nuove Proposte il Festival di Sanremo 2025 è stato vinto da Settembre, che in molti lo ridorderanno come concorrente di X Factor. Dopo questa grande vittoria, oggi il cantante ha fatto un giro di interviste tra cui ovviamente quella al TG1. E proprio in questa ha avuto il singhiozzo. Il video è davvero esilarante.

Il singhiozzo di Settembre durante l’intervista post vittoria di Sanremo

Nella serata di ieri, giovedì 13 febbraio, c’è stata la finale delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025. Si sono sfidati Alex Wyse e Settembre dopo la vittoria della semifinale in cui hanno battuto rispettivamente Vale LP con Lil Jolie e Maria Tomba.

La finale delle Nuove Proposte di Sanremo 2025 ha visto quindi i due artisti esibirsi con i loro brani che sono “Rockstar” di Alex Wyse e “Vertebre” di Settembre. Dopo il voto del pubblico è arrivato il verdetto e a vincere è stato Settembre. Molti lo ricordano nell’edizione 2023 di X Factor (la stessa in cui era anche Maria Tomba).

Una grande emozione quindi per il cantante che ha ricevuto anche il Premio Iannacci e ha conquistato anche il Premio della Critica Mia Martini e il premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Insomma un vero e proprio successo.

Oggi, quindi, l’artista ha rilasciato molte interviste post vittoria, tra cui ovviamente quella con il giornalista del TG1. Quando lui gli ha fatto notare che si è svegliato con vari premi, il cantante ha risposto: “E con anche il singhiozzo”. Infatti l’artista ha fatto tutta l’intervista con questo singhiozzo senza riuscire nemmeno a spiegarsi come fosse potuto succedere, dato che non aveva mangiato nemmeno molto questa mattina.

Settembre che fa l’intervista al Tg1 col singhiozzo 😭 #Sanremo2025 pic.twitter.com/oegfSuVDi1 — trashtvstellare (@tvstellare) February 14, 2025

Anche con il singhiozzo, Settembre è già un grande professionista. E noi gli auguriamo un grande successo nella musica, se lo merita tutto.