A seguito del caos mediatico scoppiato nelle ultime ore e dopo l’intervento di Chiara Ferragni, c’è stato un brusco calo di follower su Instagram per Fedez. Ecco quanti ne ha persi nel giro di poche ore.

Calo di follower per Fedez

Protagonista del gossip nelle ultime ore è stato Fedez. Sui social infatti non si parla altro che dei tradimenti del rapper all’ex moglie Chiara Ferragni, portati a galla da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi infatti, fornendo prove audio e screen di conversazioni, ha fatto luce sulla doppia vita dell’artista milanese, che per anni ha avuto una relazione parallela. Il caos è però esploso quando ieri sera, a sorpresa, a decidere di rompere il silenzio è stata proprio l’imprenditrice digitale.

Dopo mesi e mesi di silenzio, l’influencer ha deciso di intervenire per la prima volta, confermando quanto rivelato da Corona. La Ferragni per di più ha fatto anche luce su determinati punti finora tenuti riservati, sottolineando però: “Nonostante tutto, sono fiera di aver amato incondizionatamente”. Chiara ha poi concluso affermando: “Mi spiace che per l’altra parte io sia stata solo una persona da prendere in giro e usare a piacimento ma a volte è giusto aprire gli occhi, accusare il colpo, soffrire, alzarsi e capire che ci meritiamo qualcosa di diverso”.

Nel mentre sui social gli utenti si sono letteralmente divisi e a seguito di quanto accaduto c’è stato un brusco calo di follower su Instagram per Fedez. Ma quanti seguaci ha perso dunque in queste ore il rapper? Stando ai primi dati, il profilo del cantante attualmente si ritrova con più di 50mila follower in meno. Situazione diversa invece per Chiara Ferragni. A seguito del suo intervento infatti l’influencer ha guadagnato oltre 50mila seguaci.

Attualmente intanto Federico non ha ancora commentato la vicenda che l’ha travolto e non è chiaro se nelle ore a venire interverrà per dare la sua versione dei fatti.