Nelle ultime ore è scoppiata la polemica su Rita De Crescenzo, che è stata accusata di aver “convinto” con i suoi contenuti social un gran numero di persone a recarsi a Roccaraso. La tiktoker così, intervistata al TG1, ha dato la sua versione dei fatti.

Rita De Crescenzo al centro della polemica

Una delle tiktoker più seguite degli ultimi anni è Rita De Crescenzo. L’influencer infatti con i suoi contenuti spesso è diventata virale sui social e ha più volte strappato un sorriso a tutti gli utenti. In queste ore però sulla star del web è scoppiata una polemica che ha attirato l’attenzione. Tutto è iniziato quando la De Crescenzo si è recata con la sua famiglia a Roccaraso, per trascorrere un weekend in relax.

Dopo aver postato diversi contenuti sul suo profilo però c’è stato un boom di visitatori presso la nota località abruzzese, al punto che la scorsa domenica sono stati registrati circa 10mila visitatori, sbarcati da ben 200 pullman provenienti da Napoli. La tiktoker è stata così accusata di aver invogliato fin troppi visitatori a recarsi nel piccolo comune, che ha faticato a gestire la complicata situazione. Ma non solo. A fine giornata infatti alcuni dei luoghi sono stati lasciati pieni di rifiuti per terra e così è scoppiata la polemica.

Nelle ultime ore dunque a intervistare Rita De Crescenzo sono state le telecamere del TG1. L’influencer partenopea a quel punto ha potuto dare la sua versione dei fatti e ha affermato: “Non dobbiamo sporcare le altre città. Dobbiamo dare il buon esempio a tutti. Io non ho mai organizzato dei pullman per andare lì. Ci sono andata con la mia famiglia. Poi ci sono andate tante altre persone perché hanno visto me”.

Rita nel mentre non demorde e ha annunciato che il prossimo weekend tornerà con la sua famiglia a Roccaraso. Il sindaco allo stesso tempo si sta mobilitando per intervenire e nelle prossime ore verrà emanata un’ordinanza che limiterà l’accesso a 100 pullman con targhe alterne.