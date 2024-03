Fedez “coinvolto in una rissa con Naska”, l’indiscrezione di Dagospia

Gossip

Nicolò Figini | 19 Marzo 2024

Fedez

Stando ad alcune indiscrezioni rilasciate da Dagospia Fedez sarebbe stato coinvolto in una rissa con un altro cantante e il sito di gossip ha rivelato i presunti dettagli.

Il rumor su Fedez

Ieri sera i telespettatori sintonizzati su Striscia la Notizia hanno potuto assistere alla consegna del Tapiro d’Oro a Fedez da parte di Valerio Staffelli. Il motivo? Il presunto bacio dato a un’altra donna a Parigi, rumor al quale il rapper ha risposto: “Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell’influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?“.

In queste ultime, ore, però è spuntata una nuova indiscrezione che deve venire presa con le pinze allo stesso modo. Il tutto è partito da Fabrizio Corona, ma a fornire maggiori dettagli ci ha pensato Dagospia. Il sito ha confermato una presunta rissa nella quale sarebbe stato coinvolto Federico davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale di Milano “dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere“.

La lite sarebbe avvenuta con Naska, nome d’arte di Diego Caterbetti, un cantante pop/punk che a novembre salirà sul palco del Forum di Assago. L’articolo di Dagospia si chiude con una frase che rimanda a quanto affermato da Corona:

“Il casus belli di tanto fervore muscoloide di Federico Lucia, secondo Corona, sarebbe racchiuso in una frase sibillina “A quanto pare, i suoi figli”. Che c’entra il baldo Naska con Chiara Ferragni? Ah, saperlo…”.

Ripetiamo che si tratta solo e soltanto di indiscrezioni partite da Fabrizio Corona e riprese da Dagospia. Al momento non sappiamo se ci sia qualcosa di reale, in quanto mancano foto o video che provino la veridicità di quanto riportato.

Vedremo se i diretti interessati decideranno di commentare queste voci di corridoio per smentire o confermare. Nel mentre noi di Novella 2000 rimaniamo sempre disponibili nel caso in cui le due parti volessero chiarire la situazione.