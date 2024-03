Gossip

Nicolò Figini | 19 Marzo 2024

Kate Middleton

Da settimane il mondo si sta chiedendo che fine abbia fatto Kate Middleton e, secondo qualcuno, alla faccenda sarebbe collegata anche Rose Hanbury. Quest’ultima ha rotto il silenzio commentando tutti i rumor sul suo conto.

Come ormai sappiamo molto bene Kate Middleton sembra essere sparita dai radar e nessuno sa che fine abbia fatto. Nonostante, in queste ore, siano usciti dei video in cui è a passeggio con il Principe William, alcuni utenti sostengono che non si tratti veramente della Principessa. Anzi, nel corso delle settimane sono spuntate varie ipotesi, tra cui il coinvolgimento di Rose Hanbury.

Si tratta di un’amica di Kate Middleton e da anni gira voce che sia l’amante di William. Ovviamente sono solamente rumor che non trovano conferma, ma i tabloid hanno cominciato a riferirsi a lei come “la nuova Camilla“. La Marchesa è stata presente a diversi eventi della Famiglia Reale, compresa l’incoronazione di Re Carlo III, e le indiscrezioni sulla relazione clandestina con il Principe sono iniziate durante la terza gravidanza di Kate.

In base a quanto si vocifera sul web, quindi, la Principessa non sarebbe più riuscita a sopportare questo rapporto e avrebbe chiesto il divorzio. C’è chi pensa che la causa del malessere di Kate sia il fatto che Rose Hanbury possa essere incinta del figlio di William, ma ovviamente non abbiamo alcuna certezza e se così fosse si tratterebbe di un vero e proprio scandalo per la Corte.

Ad ogni modo, Rose è voluta in qualche modo intervenire e tramite i suoi legali ha negato categoricamente un legame sentimentale con l’erede al trono: “È completamente tutto falso“, hanno dichiarato a Business Insider. Per il momento non possiamo fare altro che fidarci delle dichiarazioni ufficiali che sono state rilasciate.

La verità probabilmente la scopriremo intorno a Pasqua, ovvero il giorno in cui è prevista la prima apparizione pubblica ufficiale di Kate Middleton. Forse è proprio in quell’occasione che da Buckingham Palace arriverà l’ormai attesissimo “annuncio importante” che avrebbe promesso proprio la Corona.