Gaia e Fedez hanno preso parte, quest’anno, alla stessa rosa di concorrenti al Festival di Sanremo. I due, però, si conoscono già da tempo. La loro storia risale alla decima stagione di X Factor, nel lontano 2016. La giovane cantante, infatti, si è presentata alle audizioni del talent e ha conquistato subito i giudici, in particolare il rapper, il quale l’ha portata a classificarsi seconda nella finale.

Lei, però, il vero successo l’ha raggiunto dopo la partecipazione ad Amici nella scorsa edizione. L’artista, più volte ha ringraziato la conduttrice dell’opportunità che le ha dato e Fedez le ha rinfacciato, scherzosamente, queste parole.

Ma quando è accaduto? Nel corso di una puntata del suo podcast, il rapper, ha avuto il piacere di ospitare la performer. Nel video che potete trovare anche qua sotto, infatti, sentiamo il proseguo di un discorso già iniziato, in cui Fedez dice con fare quasi indispettito:

[…] E c’era Gaia che ha detto ha detto a Maria De Filippi: “Grazie, Maria. Sei stata la prima a credere in me”. Oh, cosa? Cosa? Maria, sai chi è stato il primo a credere in lei?

A questo punto Gaia ha cercato di giustificarsi con Fedez facendone una questione di genere. Infatti, ecco cosa ha affermato: “Tu sei il primo, lei la prima. No, no, diciamo che tecnicamente… A credere in me in un momento in cui musicalmente ero pronta.” Un simpatico momento che non nasconde nessuna reale amarezza tra i due. Si sono solo divertiti a prendersi un po’ in giro.

