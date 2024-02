NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Febbraio 2024

Fedez

Dopo settimane di battaglie in tribunale, in queste ore sembrerebbe essere arrivata la decisione del giudice: Fedez deve vendere le quote del podcast Muschio Selvaggio a Luis Sal.

Fedez potrebbe perdere Muschio Selvaggio

Sono ormai mesi che Fedez è in diatriba con Luis Sal. Come tutti sappiamo i due, un tempo grandi amici, da circa un anno sono ai ferri corti e così l’influencer ha deciso di abbandonare il podcast Muschio Selvaggio. Dopo settimane di mistero, il rapper ha poi ha dato la sua versione dei fatti su quello che sarebbe accaduto e a quel punto è partito un vero botta e risposta social che per giorni ha fatto chiacchierare il web. Nel mentre Federico per tutto questo tempo ha continuato a lavorare al fortunato programma e solo poche ore fa è stata rilasciata una nuova puntata.

Da qualche mese però tra Lucia e Sal è partita una vera e propria battaglia legale e in queste ore sembrerebbe essere arrivata la risposta del tribunale. La giudice Amina Simonetti infatti sembrerebbe aver dato ragione alla youtuber, che aveva fatto ricorso per sequestro giudiziario delle quote di Doom s.r.l. dalla Muschio Selvaggio s.r.l.

Pare dunque che Fedez debba vendere le quote di Muschio Selvaggio al suo ex collega e amico, perdendo di conseguenza il podcast. In una nota diramata dall’ufficio stampa di Luis Sal infatti si legge: “Il provvedimento ha decretato che la società di Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest’ultimo nella gestione del podcast”.

La vicenda tuttavia non sembrerebbe essere ancora conclusa. Il cantante infatti potrebbe rifiutare il provvedimento, costringendo così Luis Sal a ricorrere nuovamente a vie legali. Ma cosa accadrà dunque tra il rapper e lo youtuber? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.