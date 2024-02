NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Febbraio 2024

Amici 23

A distanza di poche settimane dalla partenza del Serale di Amici 23, in questi minuti è stato svelato quando si registra la prima puntata.

Sta per arrivare il Serale di Amici 23

Ormai ci siamo: tra poche settimane parte ufficialmente il Serale di Amici 23. Come in molti sapranno, la prima puntata della fase finale del talent show di Maria De Filippi è prevista per sabato 23 marzo, come sempre in prima serata su Canale 5. Attualmente però è ancora in corso il pomeridiano e in questi giorni stiamo assistendo alla consegna delle prime maglie dorate. A oggi sono diversi gli allievi che hanno già ottenuto il via libera per il Serale, tuttavia di certo nel corso delle ultime puntate non mancheranno grandi emozioni e inaspettati colpi di scena.

Non sono escluse infatti ulteriori eliminazioni. Solo nel corso dell’ultimo appuntamento col programma, Rudy Zerbi ha deciso di ritirare la maglia a Malìa, che ha così lasciato definitivamente la scuola. Gli insegnanti del resto hanno più volte ribadito che le felpe dorate non sono disponibili per tutti i cantanti e i ballerini e di conseguenza nelle ultime puntate del pomeridiano potrebbe accadere di tutto.

Mentre attendiamo di sapere cosa succederà, pochi minuti fa è arrivata un’importante notizia per i fan del talent show. La pagina Amici News infatti ha rivelato quando si registra la prima puntata del Serale di Amici 23. La data della registrazione, salvo imprevisti o cambiamenti dell’ultimo minuto, è prevista per giovedì 21 marzo. In seguito, sabato 23 marzo, andrà in onda su Canale 5.

Ma cosa accadrà nel corso di queste ultime puntate e chi otterrà l’accesso per la fase finale del programma? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo ai ragazzi che non hanno ancora ricevuto la maglia d’oro.