Nella nuova puntata di Real Talk è stato ospite Fedez che ha quindi creato il suo pezzo (come previsto dal format), nel quale non ha usato mezzo termini. Il rapper ha lanciato frecciatine a Myrta Merlino nelle sue strofe e ha citato anche Emis Killa e Ghali. Vediamo cosa ne è venuto fuori.

Il dissing di Fedez a Myrta Merlino a Real Talk

Nell’ultima puntata di Real Talk tra gli ospiti c’era Fedez (appena annunciato tra i concorrenti di Sanremo 2025). E ovviamente ha fatto quello che prevede il programma: un pezzo uscito di getto che ha ricevuto un riscontro positivo dagli amanti del rapper.

Ma facciamo un passo indietro e spieghiamo prima che cos’è Real Talk. Si tratta di un format nato nel 2016 grazie a Bosca, un produttore di musica rap italiano, e Khaled, suo amico d’infanzia che ora vive a Londra. Successivamente, si è unito al team anche Oliver, conosciuto come Kuma, che ha assunto il ruolo di presentatore.

LEGGI ANCHE: Antonella Mosetti torna a parlare della lite con Giulia De Lellis al GF

Si può dire che Real Talk è come un “gioco” per i rapper con delle regole molto semplici e precise e molto coinvolgenti. Un rapper si esibisce in studio su tre basi musicali inedite, della durata di circa due minuti ciascuna, e crea tre strofe originali o revisionate che vengono eseguite direttamente al microfono e senza filtri.

LEGGI ANCHE: Maria Vittoria Minghetti svela di essere interessata ad Alfonso D’Apice

Il format ha un grande successo e in questi anni vi hanno partecipato tantissimi artisti della scena rap italiana. Tra questi, come detto, c’è anche Fedez che è stato protagonista dell’ultima puntata online da oggi. E proprio il rapper e il programma hanno pubblicato sui loro profili Instagram una piccola anticipazione di un brano del cantante, un vero e proprio dissing.

Come avete potuto ascoltare, nelle sue strofe Fedez cita Emis Killa e anche Ghali. Ma soprattutto ha lanciato una frecciata bella e buona a Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5. La giornalista, infatti, si è occupata molto di lui e di Chiara Ferragni prima sul pandoro gate e poi sulla loro separazione.

Quello che sentiamo in questo video è un estratto del primo brano, poi ce ne sono altri due. Negli altri due ha parlato dei problemi di Milano citando il sindaco, ha fatto una rima sul “fare schifo come Muschio Selvaggio”. Inoltre ha parlato anche dei suoi rapporti con il capo ultras attualmente indagato. Nel terzo brano, invece, ha citato due cantanti attualmente nella bufera e cioè Diddy e Kanye West. E ha lanciato una frecciatina anche a Fabrizio Corona, poiché ha parlato spesso di lui e Chiara Ferragni.