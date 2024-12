Confidandosi con Javier Martinez e con Amanda Lecciso, Maria Vittoria Minghetti svela di essere interessata ad Alfonso D’Apice. Ecco cosa sta accadendo in queste ore.

La rivelazione inaspettata di Maria Vittoria Minghetti

Confusione sentimentale in queste ore per Maria Vittoria Minghetti. Sappiamo bene che nelle ultime settimane la concorrente del Grande Fratello si è legata a Tommaso Franchi e sembrava che tra i due ci fosse un interesse reciproco. Adesso però pare che le cose siano cambiate e a sorpresa Maria Vittoria ha fatto intendere di essere interessata a un altro gieffino: Alfonso D’Apice. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Nel corso degli ultimi giorni proprio la dottoressa e l’ex volto di Temptation Island hanno vissuto insieme nel Tugurio e proprio in questa occasione hanno avuto modo di conoscersi meglio.

Uma volta tornata in casa, la Minghetti si è confidata sia con Javier Martinez che con Amanda Lecciso e a quel punto ha affermato: “Da quando sono uscita dal Tugurio ho confusione mentale, diciamo così. Stasera però ho dormito con Tommy. Mi è mancato tantissimo, ma si è aggiunto un altro tassello”.

Sia Javier che Amanda hanno prontamente capito che Maria Vittoria Minghetti si stesse riferendo ad Alfonso D’Apice e a quel punto è arrivato il commento dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha dichiarato: “Mi dispiace. Io ho sempre fatto il tifo per Tommy. Ai tempi mi aveva detto che per lui era un no per rispetto a Tommy, però mi ha detto che gli piacevi. Non so se intendeva caratterialmente o anche altro”.

Pare dunque che al momento Maria Vittoria abbia le idee confuse. Ma cosa accadrà nei prossimi giorni e chi sceglierà la Minghetti tra Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice? Ma soprattutto, come reagiranno i due diretti interessati? Non resta che attendere per scoprirlo.