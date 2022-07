1 Fedez rimane spiazzato

Periodo decisamente intenso questo per Fedez. Come sappiamo da diverse settimane il rapper ha rilasciato la sua nuova hit estiva, La Dolce Vita, in collaborazione con Tananai e Mara Sattei. Il pezzo è uno dei più amati di questa stagione ed è già stato certificato disco di platino. Nel mentre i tre artisti stanno girando l’Italia per esibirsi proprio con il loro brano in diverse kermesse musicali, e solo poche ore fa sono tornati sul palco di Battiti Live. Dopo aver cantato La Dolce Vita, Federico ha anche proposto la hit Bella Storia, per poi concedersi ai suoi fan.

Maria Sole Pollio infatti, che si trovava ai piedi del palco, ha passato il microfono a una follower del cantante, che gli ha così chiesto: “Sei un artista immenso. Ti stimo per tutti i progetti di beneficenza che porti avanti. Usi i social per raccontarci la tua vita, ma cosa ti piace raccontarci di più?”. La domanda della fan tuttavia ha mandato in crisi Fedez, che solo dopo qualche tentennamento è riuscito a rispondere affermando:

“Quello…che…mmh..quello che non voglio nascondere. Boh, ho un concetto di privacy relativo. Racconto tutto, a parte le cose essenziali tipo il concepimento dei figli, cose del genere”.

Ma non solo. Dopo l’esibizione de La Dolce Vita, Fedez sul palco ha svelato anche di essersi fatto male alle zone intime. Nel corso della performance infatti il rapper è saltato sulle spalle di Tananai, facendosi però male. Queste le sue dichiarazioni sul palco, che sono diventate in breve virali:

“Voglio dire una cosa, è un miracolo che sia riuscito a performare. Quando sono salito sulle spalle di Tananai mi sono frantumato la pa**a sinistra. Un applauso alla mia pa**a sinistra”.

