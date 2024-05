Raggiunto un accordo tra Fedez e Cristiano Iovino: nessuna querela dal personal trainer

NEWS

Debora Parigi | 21 Maggio 2024

Fedez

Un’ultima notizia riguardante la vicenda su Fedez e Cristiano Iovino riferisce che i due avrebbero trovato un accordo. A tal proposito il personal trainer non procederà con querela nei confronti del rapper. Vediamo tutti i dettagli con le ultime novità.

Fedez e Cristiano Iovino arrivano a un accordo per evitare azioni legali

Arriva un’ultimora riguardante Fedez e Cristiano Iovino. Come sappiamo c’è una vicenda in corso che coinvolge il rapper e il personal trainer. In pratica l’ex marito di Chiara Ferragni avrebbe partecipato a un pestaggio nei confronti di Iovino fuori da un locale di Milano. E ci sarebbero anche delle immagini di alcune telecamere a dimostrarlo.

Non è però mai partita una denuncia vera e propria da parte di Iovino nei confronti né di Fedez né di alcun altro membro del pestaggio (sarebbero stati in 6 scesi da un van). Poi appunto sono usciti dei video di alcune telecamere in cui comparirebbe il rapper insieme ad alcuni ultras del Milan i quali avrebbero intimato ai testimoni presenti di non dire nulla. Successivamente c’è stata una denuncia da parte della Polizia che contestava a Federico Lucia la rissa. Lui disse che non c’era e poi che dalle telecamere non si capiva nemmeno chi ci fosse.

Nel corso delle settimane sono uscite altre speculazioni, tra cui il fatto che ci sia stato realmente un battibecco tra Fedez e Cristiano Iovino dentro al locale di Milano, anche se non ci sarebbe state uno scontro fisico tra loro. Comunque adesso da fonti legali (anticipate dal sito di Fabrizio Corona) arriva una nuova notizia inerente questa vicenda.

Il rapper e il personal trainer avrebbero trovato un accordo transattivo in base al quale, tra l’altro, Iovino rinuncerà, da quanto si è appreso, ad eventuali azioni penali nei confronti di Fedez. Questo significa che Cristiano Iovino non procederà con querela verso il cantante.