Mida riempie Milano e tutti cantano a squarciagola Rossofuoco (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 21 Maggio 2024

Amici 23

Bagno di folla per Mida durante il suo primo instore a Milano. I fan lo hanno attesa in Piazza del Duomo e hanno cantanto Rossofuoco

Concluso Amici 23 per i cantanti è tempo di instore e proprio Mida (primo eliminato della Finale) ha scoperto l’amore dei fan. Al suo incontro a Milano per il lancio dell’EP sono arrivati in tantissimi e hanno dimostrato all’ex allievo di Lorella Cuccarini tutto il loro supporto.

L’instore di Mida a Milano è un successo

Si è concluso da pochissimi giorni Amici 23 e per gli ex allievi è già momento di incontri e lavoro fuori dalla scuola. Tornati alla vita reale, specialmente i cantanti devono cavalcare l’attuale onda del successo, anche perché il 17 maggio sono usciti gli EP (a parte quello di Holden che uscirà il 24 maggio).

LEGGI ANCHE: Amici 23, quanti follower hanno guadagnato i finalisti dopo la finale

E così gli artisti hanno iniziato i loro primi tour in giro per l’Italia per presentare appunto il loro nuovo lavoro, i cosiddetti instore. Parlando di Mida, ieri era a Milano presso la Mondadori in Piazza del Duomo (luogo in cui avvengono praticamente tutti gl instore dei cantanti). E dai video che sono usciti, possiamo dire che l’accoglienza è stata enorme.

LEGGI ANCHE: Arriva la nuova canzone di Paola e Chiara

In tantissimi si sono presentati in Piazza del Duomo di fronte all’ingresso della Mondadori per incontrare Mida. Il cantante, prima degli autografi e delle foto nella postazione interna, è voluto uscire in mezzo alla folla per vedere tutti i suoi fan. Li ha ringraziati e si è emozianto quando hanno iniziato a cantare Rossofuoco.

Per l’ex allievo di Lorella Cuccarini quello di ieri a Milano era il primo instore per il lancio dell’EP dal titolo Il sole dentro. Oggi pomeriggio sarà a Firenze, il 22 maggio a Roma, il 24 a Napoli e il 25 a Bari. Il tour continua con il 27 maggio a Padova nel primo pomeriggio e a Bologna nel tardo pomeriggio, per poi proseguire il 28 a Torino. L’ultima tappa è a Palermo il 29 maggio. Tutte le informazioni si possono trovare sul profilo Instagram del cantante.