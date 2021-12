1 La foto di Fedez da bambino

Solo qualche giorno fa su Amazon Prime Video sono arrivati i primi 5 episodi di The Ferragnez, la prima serie incentrata su Fedez e Chiara Ferragni. Lo show, che tornerà con gli ultimi 3 episodi giovedì 16 dicembre, ci racconta da vicino tutti gli avvenimenti più importanti accaduti alla coppia nel loro ultimo anno di vita. Attualmente la serie sta ottenendo, come era prevedibile, il boom di visualizzazioni, e di certo anche nelle prossime puntate non mancheranno risate, colpi di scena e tante emozioni. Nel mentre nei primi episodi abbiamo visto alcuni aspetti privati e intimi della vita di Chiara e Federico e della loro famiglia, che insieme all’influencer e al rapper sono protagonisti dello show.

Proprio nel terzo episodio di The Ferragnez infatti viene mostrata la casa dei genitori del cantante a Rozzano, dove è cresciuto e vissuto fino ai 20 anni. Ma non solo. A essere mostrata è anche la stanza di Federico, dove da ragazzo ha mosso i suoi primi passi e ha scritto i primi testi della sua carriera.

La vera emozione però sono le foto di Fedez da bambino, che vengono mostrare al pubblico dalla mamma del rapper. Negli scatti infatti vediamo un Federico molto piccolo, e anche ai tempi della scuola. Questa una delle immagini che ha intenerito i fan dei Ferragnez:

Nel mentre nel corso della serie vediamo anche il momento in cui il cantante e Chiara Ferragni hanno deciso di sottoporsi alla terapia di coppia. Proprio durante una delle sedute, i due svelano cosa non sopportano l’uno dell’altra. Andiamo a rivedere le loro dichiarazioni in merito.