“Ecco la tua faccia di c***”, Fedez mostra la foto di un hater a Muschio Selvaggio (ma sbaglia persona)

Andrea Sanna | 15 Gennaio 2024

Fedez

Nella puntata di Muschio Selvaggio Fedez ha mostrato la foto di un utente X, sostenendo di aver ricevuto insulti da parte sua. Ma c’è stato uno scambio di persona. Il ragazzo nello scatto infatti non ha nulla a che vedere con i post incriminati dal rapper.

Fedez mostra la foto di un hater ma…

Fedez ormai da tempo sta combattendo contro gli hater. Durante la puntata di Muschio Selvaggio ha parlato di un utente, da cui ha ricevuto diversi attacchi non solo alla sua stessa persona, ma anche verso la sua famiglia. Il rapper ha quindi chiesto di non utilizzare nomignoli, ma rendere noto nome e cognome.

Nel medesimo appuntamento, Fedez ha anche mostrato una foto, sotto a un post pubblicato dall’utente incriminato. Peccato però che quello mostrato non è chi pensa essere. Si tratta infatti di un altro ragazzo, che nulla ha a che vedere con questa faccenda. È molto conosciuto sul social network per essere un grande tifoso interista come vedremo più avanti.

Tornando a Fedez, il rapper ha fatto sapere di avere un conto in sospeso con alcuni tifosi di Twitter (ora chiamato X). Questo perché durante Milan-Frosinone sui figlio Leone è comparso in campo, con una maglia della squadra ospite, insieme ai giocatori come capita a tanti bambini. Qualcuno però ha preso la foto di Leone, che in questo caso è comparso insieme al terzino rossonero, Theo Hernandez e ha iniziato a scrivere cattiverie incredibili.

Così Fedez ha letto alcune delle cattiverie ricevute, molte di queste particolarmente pesanti. Il cantante riconosce che la fama ha scatenato questa situazione, ma allo stesso tempo si chiede: “Come si fa a giustificare una cosa simile?”. Nel suo sfogo Fedez ha anche aggiunto che uno degli identificati dal suo avvocato ha fatto sapere che invierà una lettera di scuse.

Per quanto possa essere criticato per mostrare i suoi figli, Fedez si è detto comunque contrariato: “Vuoi chiedere scusa? Mi fai un bel video, se ti metti in ginocchio anche meglio… Se tocchi i miei figli, ti devasto. È illegale? Non me ne frega un ca**o. Se avessi saputo chi sono queste persone, avrei denunciato e basta”.

Poco dopo Fedez ha mostrato la foto che tanto sta facendo discutere, presente nel profilo di cui abbiamo parlato. Costui pare abbia anche gioito della malattia che ha colpito il rapper, sottolineando di volerci vedere chiaro: “Questa è la tua faccia di c****”.

Peccato però che come detto ci sarebbe stato uno scambio di persona. Poiché l’utente che ha rivolto le aspre critiche a Fedez e alla sua famiglia, avrebbe rubato la foto a un altro ragazzo. Poco dopo il tifoso interista, che nulla ha a che vedere con questa storia, ha pubblicato delle dichiarazioni in cui ha commentato la vicenda che lo coinvolge suo malgrado:

“Mi sa che abbiamo un problema… Ho già provveduto a querelare il ragazzo, ma mi sa che quella non è la sua faccia da c…o, ma la mia. Fedez è riuscito a farmi diventare simpatico a tutto il Twitter Calcio. Grazie perché non verifica le fonti e mi mette alla pubblica gogna. Meme a parte, ragazzi, quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C’è chi non regge il peso della pubblica gogna… ci siamo capiti. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma sono molto turbato dalla cosa”, ha concluso.

Il video di Muschio Selvaggio al momento pare sia stato oscurato, ma Fedez non ha ancora commentato l’accaduto.