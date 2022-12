Chi è Fedez? Età, altezza, vita privata e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 9 Dicembre 2022

Chi è

È una delle attrici più apprezzate e amate del panorama cinematografico italiano. In carriera l’abbiamo vista anche nei panni di conduttrice e cantante. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Ambra Angiolini, giudice di X Factor 2022: età, altezza, i figli e il fidanzato e il profilo Instagram dove poterla seguire.

Chi è Ambra Angiolini

Nome e Cognome: Ambra Angiolini

Data di nascita: 22 aprile 1977

Luogo di Nascita: Roma

Età: 45 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: conduttrice televisiva e radiofonica, cantante e attrice

Fidanzato: Informazione non disponibile

Figli: Ambra ha due figli, Jolanda e Leonardo

Tatuaggi: Ambra ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @ambraofficial

Ambra Angiolini età, altezza e biografia

Dove nasce Ambra Angiolini e cosa sappiamo della sua biografia? L’attrice è nata a Roma il 22 aprile 1977, sotto il segno del Toro. Nata da papà Alfredo e mamma Doriana, Ambra ha due fratelli: Barbara e Andrea.

Ma quanti anni ha e quanto è alta Ambra Angiolini? La conduttrice ha 42 anni e la sua altezza corrisponde a 1 metro e 75 centimetri. Il peso corrisponde invece a 60 kg.

La nota attrice è cresciuta nel quartiere Palmarola e ha frequentato l’istituto delle suore e studiato danza. Appreso che Fininvest (divenuta poi Mediaset) ha aperto dei casting, l’insegnante di Ambra l’ha spinta a partecipare ed è così che ha preso il via la sua carriera, appena 15enne.

Vita privata

Cosa conosciamo invece della vita privata? Ad allietare le giornate di Ambra Angiolini la presenza di due meravigliosi figli: Jolanda e Leonardo, entrambi avuti dalla relazione passata con Francesco Renga. Attualmente, rispetto a quanto si vociferava, i due hanno un rapporto meraviglioso e conservano una bella amicizia, vivendo nella stessa città, Brescia. Spesso si vedono e trascorrono del tempo insieme.

Successivamente Ambra Angiolini ha avuto una relazione con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Pian piano, dopo varie indiscrezioni, i due hanno cominciato a mostrarsi insieme. Riguardo alla loro storia d’amore a Verissimo la conduttrice ha raccontato:

“Posso dire di essere innamorata. Lui mi ha insegnato davvero tante cose, come stare tranquilla sul lavoro e a non fare sfuriate, essendo io molto passionale. Tra l’altro lui è molto diverso da quello che potrebbe sembrare. Grazie a lui sono tornata a credere nuovamente nell’amore e in un futuro”.

Si è parlato anche di un possibile matrimonio, ma non si è mai celebrato poiché la frequentazione si è interrotta. Nei mesi di relazione ha fatto svariate smentite, come la presunta gravidanza. Oggi Ambra è fidanzata? Al momento non sappiamo se ha un compagno e dunque se è o meno fidanzata.

Andiamo a vedere ora dove è possibile seguire Ambra Angiolini tramite il suo account di Instagram…

Dove seguire Ambra: Instagram e social

L’ex ragazza di Non è la Rai è più amata di quanto possa immaginare. Lo è non solo in tv e al cinema, ma anche sui social. Su Instagram a sostenerla oltre 1 milione di follower che ogni giorno la inondano di messaggi d’affetto e di complimenti.

Qui racconta tutto ciò che la riguarda: dai progetti lavorativi a momenti di vita privata.

Carriera

Una carriera costellata di successi quella di Ambra Angiolini. Ha guadagnato negli anni sempre più consensi, soprattutto nel ruolo di attrice, che le sono valsi la bellezza di premi prestigiosi come il David di Donatello o ancora il Nastro d’Argento. Ma da dove è partito tutto?

Non è la Rai

Quanti anni aveva Ambra ai tempi di Non è la Rai? La carriera è iniziata a soli 15 anni, quando per la prima volta ha fatto il suo debutto nel piccolo schermo con Bulli & Pupe. Poi l’esordio vero e proprio con Non è la Rai che le ha dato la vera e propria consacrazione ed enorme popolarità.

Perché è così, Ambra Angiolini ha subito una vera e propria evoluzione nella sua carriera, diventando un’artista a 360°. Non solo conduttrice televisiva e radiofonica, ma anche attrice amatissima e acclamata da tutti. Ha sperimentato dunque diversi ruoli nel mondo della televisione.

Film

Da attrice Ambra Angiolini è stata protagonista al cinema di numerosi film:

Saturno contro (2007)

Bianco e nero (2008)

Ce n’è per tutti (2009)

Notizie degli scavi (2010)

Immaturi (2011)

Tutti al mare (2011)

Anche se è amore non si vede (2011)

Immaturi – Il viaggio (2012)

Viva l’Italia (2012)

Ci vediamo a casa (2012)

Mai Stati Uniti (2013)

Stai lontana da me’ (2013)

Maldamore (2014)

Ti ricordi di me? (2014)

Un Natale stupefacente (2014)

La scelta (2015)

Al posto tuo (2016)

7 minuti (2016)

La verità, vi spiego, sull’amore (2017)

Terapia di coppia per amanti (2017)

Vengo anch’io (2018)

Brave ragazze (2019)

Per tutta la vita (2021)

La notte più lunga dell’anno (2022)

Mentre in TV abbiamo visto Ambra Angiolini nelle seguenti pellicole e serie TV:

Favola (1996)

Maria Maddalena (2000)

Una donna per amico 3 (2001)

Gian Burrasca (2002)

All Stars (2010)

La nuova squadra (2010)

Eroi per caso (2011)

Il fulgore di Dony (2018)

Il silenzio dell’acqua (2019-2020)

Le fate ignoranti – La serie (2022)

In carriera Ambra Angiolini è stata protagonista anche di cortometraggi, di vari doppiaggi e di videoclip musicali. Ma non solo. Questo perché abbiamo avuto modo negli anni di vedere Ambra in diverse trasmissioni TV, in radio, a teatro.

Album e canzoni

Sono 4 in totale gli album pubblicati da Ambra:

1994 – T’appartengo

1996 – Angiolini

1997 – Ritmo vitale

1999 – InCanto

Tra le canzoni di maggior successo, nella carriera di Ambra Angiolini troviamo:

1994 – T’appartengo

1995 – L’ascensore (promo radio e juke box)

1996 – Ti stravoglio

1996 – Ti stravoglio Remix

1996 – Aspettavo te

1996 – Remix (maxi single)

1997 – Ritmo Vitale

1997 – Io, te, Francesca e Davide

1997 – Guardati Le Spalle

1997 – Brivido (Remix)

1999 – Canto alla luna

1999 – Butterfly 2000 (radio promo)

E non sono mancati duetti, parti in alcune colonne sonore e riconoscimenti quali Nastri D’Argento, Dischi d’Oro e di Platino, David di Donatello e non solo. Ambra ha avuto modo di pubblicare i suoi successi anche all’estero.

Programmi TV con Ambra Angiolini

Questi tutti i programmi televisivi, come segnalato da Wikipedia, con protagonista Ambra Angiolini:

Fantastico (Rai 1, 1990-1991)

Bulli e pupe (Canale 5, 1992)

Non è la Rai (Canale 5, 1992-1993; Italia 1, 1993-1995)

Rock ‘n’ Roll (Italia 1, 1993)

Generazione X (Italia 1, 1995-1996)

DopoFestival (Rai 1, 1996)

Super (Canale 5, 1996-1997)

Non dimenticate lo spazzolino da denti (Italia 1, 1996-1997)

Sanremo Top (Rai 1, 1997)

Viva le italiane (Canale 5, 1997)

Carosello (Rai 2, 1997)

Gratis (Rai 1, 1999)

Italieni (Rai 1, 2000)

Speciale Pop (Rai 2, 2000)

L’assemblea (Italia 1, 2001-2002)

Speciale per voi (Rai 2, 2003)

Cornetto Free Music Festival (Italia 1, All Music, 2004-2006)

Festival di Sanremo (Rai 1, 2005) opinionista

Cominciamo bene estate (Rai 3, 2005)

Premio Rodolfo Valentino (Rai 1, 2005)

Chicas (Fox Life, 2005-2006)

Dammi il tempo (Rai 3, 2006)

Kids’ Choice Awards (Nickelodeon, 2006)

Crozza Italia (LA7, 2007-2008)

Stasera niente MTV (MTV, 2008)

MTV Day (MTV, 2008)

Nastro d’argento (Rai 1, 2009)

Piazzapulita (LA7, 2011-2012)

Zelig (Canale 5, 2014)

Coppie in attesa (Rai 2, 2016)

Amici di Maria De Filippi (Canale 5, 2017) giurata

Sarà Sanremo (Rai 1, 2017) giurata

Cyrano – L’amore fa miracoli (Rai 3, 2018)

Concerto del Primo Maggio (Rai 3, dal 2018)

X Factor (Sky Uno – TV8, dal 2022) Giudice

Ambra Angiolini a X Factor 2022

Scelta come giudice di X Factor 2022, Ambra condividerà questa esperienza lavorativa insieme a: Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi. Alla conduzione vedremo, invece, Francesca Michielin.

I concorrenti di X Factor

12 sono i concorrenti che fanno parte dei Live di X Factor 2022. Tra loro nel team di Ambra Angiolini vediamo:

Lucrezia Maria Fioritti – ELIMINATA

Matteo Siffredi – ELIMINATO

Tropea

Nella squadra di Dargen D’Amico ci sono:

Beatrice Quinta

Disco Club Paradiso – ELIMINATI

Matteo Orsi – ELIMINATO

Fedez ha nel suo gruppo:

Dada’ – ELIMINATA

Linda Riverditi

Omini – ELIMINATI

Con Rkomi vediamo, infine:

Iako – ELIMINATO

Joėlle – ELIMINATA

Santi Francesi

A vincere X Factor i Santi Francesi. Al secondo posto Beatrice Quinta, al terzo Linda e al quarto i Tropea.