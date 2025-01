Si sta tanto parlando della presunta vendita di Villa Matilda a 10 milioni di Euro. Ma le cose stanno davvero così? A intervenire è la mamma di Fedez che, sulla notizia emersa in rete e sui giornali, ha voluto fare una precisazione importante.

Fedez, l’intervento della mamma su Villa Matilda

Il nuovo anno per Chiara Ferragni e Fedez è iniziato con nuove consapevolezze. Se l’influencer ha deciso di mettere al proprio posto gli hater che sui social non fanno altro che punzecchiarla sulla fine del suo matrimonio, anche il rapper sembra volersi concentrare su altro.

A intervenire in difesa di Fedez è stata sua mamma Annamaria Berrinzaghi, che su Instagram ha voluto fare delle dovute precisazioni riguardo a una notizia emersa in rete. Recentemente infatti ha preso piede l’indiscrezione che Villa Matilda, acquistata dai Ferragnez nel 2023 quando ancora stavano insieme, pare sia stata ceduta.

Di questo scoop, ripreso poi da tutti i siti e giornali, ne aveva parlato Gabriele Parpiglia che a RTL 102.5 nei giorni scorsi. Il giornalista ha persino svelato la cifra messa sul piatto per la dimora sul lago di Como. La vendita pare sia stata fatta a un facoltoso inglese per 10 milioni di Euro.

In questi mesi si è tanto parlato della possibilità che venisse ceduta definitivamente dopo la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. E pensate che l’accaduto ha fatto davvero molto discutere. Adesso però la mamma di Fedez sui suoi social ha pensato bene di intervenire e svelare come stanno davvero le cose: “Quando imparerete a verificare le notizie prima di scriverle sui giornali. Verificare le fonti penso sia il minimo. Buon anno”.

La storia Instagram della mamma di Fedez

Stando a queste dichiarazioni quindi la mamma del rapper ha lasciato intendere che le cose starebbero in maniera decisamene diversa rispetto a quello che sappiamo e raccontato sui quotidiani. La villa che è appartenuta a Fedez e Chiara Ferragni dunque potrebbe essere ancora in vendita o magari la cifra potrebbe essere errata. Ora come ora non possiamo di certo saperlo. Ma le affermazioni della madre del cantante lasciano pensare che ci sia qualcosa di non detto.

Staremo a vedere se emergerà qualche dettaglio in più nei prossimi giorni o settimane.