Chiara Ferragni replica a un commento ironico di un utente sotto a uno dei suoi ultimi TikTok. Nel post in questione viene citato Fedez e l’imprenditrice decide di non farlo passare inosservato.

La risposta di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta riscoprendo una ritrovata serenità in questi ultimi mesi. Dopo un anno particolarmente difficile che l’ha vista al centro di un’inchiesta e che ha provocato anche la fine della sua storia con Fedez, l’imprenditrice digitale sta pian piano ritrovando la felicità persa.

Al suo fianco, in questa nuova fase, la sua famiglia, i suoi amici storici e anche un nuovo amore. Nei primi giorni del 2025 Ferragni si sta godendo qualche giorno di vacanza a St. Moritz dove, tra una sciata e un piccolo incidente al mignolo del piede, è stata protagonista suo malgrado anche di alcuni scambi di battute con degli utenti.

Chiara è infatti molto attiva su TikTok, dove pubblica quasi quotidianamente momenti della sua vita privata. Nelle ultime ore ha seguito un trend molto in voga sul social network coinvolgendo anche la sua cagnolina Paloma. Il video, che potete recuperare qui ha superato i 40mila like e ha fatto il pieno di commenti.

Tra questi ce n’è però uno che ha attirato l’attenzione dell’influencer e che, per una volta, ha deciso di non lasciar correre. “Fedez guarda! Fingo di essere felice, non perderti questo video“, scrive ironicamente un utente citando l’ormai ex marito Fedez.

Il video di Chiara Ferragni e il commento

“Come se si dovessero fare cose per gli ex“, risponde Chiara Ferragni. Non è la prima volta che, in questi giorni, l’imprenditrice decide di ribattere ai commenti poco carini del web. Poche ore prima un hater aveva citato ironicamente il caso pandoro per colpire Ferragni, la quale ha risposto immediatamente alla frecciata.

Ricordiamo che qualche settimana Chiara e Fedez si sono ufficialmente separati dopo sei anni di matrimonio.