A RTL la madre di Fedez, la signora Tatiana, ha rivelato le cause del malore avuto da suo figlio: e non è legato alla malattia

Dopo il malore subito da Fedez nelle scorse ore, emergono le prime indiscrezioni su quanto sarebbe successo. A parlare è stata la madre del rapper che, a RTL 102.5 ha rivelato in esclusiva le cause del malore di suo figlio.

Le cause del malore di Fedez

Preoccupazione per Fedez nelle ultime ore. Il rapper avrebbe dovuto prendere parte a un evento ieri sera, presso la discoteca Praja di Gallipoli. Mentre era in viaggio in aereo, però, il rapper ha avuto un malore e per questo è stato trasportato in ospedale per tutti i controlli del caso. Il suo staff ha lanciato per primo la notizia, ma da quel momento non si è saputo niente di più.

Da queste parole sono trascorse ormai diverse ore e non ci sono stati altri aggiornamenti del caso dallo staff, che si attendono con fiducia. I primi rumor, così come rivelato dall’Asl di Brindisi hanno fatto sapere che Fedez sarebbe arrivato alle 22:29 al Pronto Soccorso del Perrino, su un’ambulanza del 118: “con dolori addominali e vomito”. Successivamente si apprende che è stato preso in carico e sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici: “Alle 3.51 di oggi è stato dimesso su sua richiesta”.

Ora a intervenire a RTL è stata la mamma di Fedez. La signora Annamaria Berrinzaghi, madre e manager del rapper, ha rivelato qual è stata la causa del malore del figlio. Si è trattato di intossicazione alimentare da funghi. Nulla quindi che riguarda il suo male che negli ultimi mesi l’ha portato spesso a recarsi in ospedale per accertamenti e cure.

In attesa di ulteriori novità, auguriamo a Fedez una prontissima guarigione.