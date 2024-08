Ore difficili le ultime per Fedez. A seguito di un malore infatti il rapper è stato ricoverato in ospedale. Poco fa però con un post sui social il cantante ha rotto per la prima volta il silenzio e ha rivelato come sta.

Le prime parole di Fedez

Non sono state ore semplici le ultime per Fedez. Ieri sera infatti il rapper si sarebbe dovuto esibire a un evento presso una discoteca di Gallipoli. Tuttavia mentre si trovava in viaggio in aereo il cantante è stato colpito da un malore e all’atterraggio è stato prontamente trasferito in ospedale dove ha ricevuto le migliori cure possibili. Naturalmente la notizia ha allarmato i fan e il web e solo questa mattina a rompere il silenzio è stata la madre di Federico, Tatiana, che ha rivelato cosa è accaduto. Stando alle dichiarazioni della Berrinzaghi, il rapper ha avuto un’intossicazione alimentare da funghi, che gli ha provocato dolori addominali e vomito. Nulla a che vedere dunque con la malattia del cantante e così il pubblico ha tirato un sospiro di sollievo.

Poco fa come se non bastasse a intervenire per la prima volta è stato anche lo stesso Fedez. Con una storia pubblicata su Instagram il rapper, che è già stato dimesso su sua volontà dall’ospedale, ha rilasciato le prime dichiarazioni a seguito del malore e dopo aver ringraziato i medici che lo hanno assistito ha affermato:

“Dopo l’ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date non vedevo l’ora di salire sul palco. Purtroppo durante il volo sono stato male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale, speravo di riuscire a essere dimesso per tempo, così non è stato”.

Ma come sta ora Fedez? A rivelarlo è lui stesso. Stando a quanto si legge pare che il peggio sia passato e che al momento la situazione sia sotto controllo. In conclusione al post il rapper ha poi aggiunto: “Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto, grazie per il supporto”.