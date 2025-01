A distanza di poche settimane dall’arrivo del divorzio da Chiara Ferragni, Fedez viene paparazzato con quella che sarebbe la sua nuova presunta fidanzata. Ecco chi è la misteriosa donna al fianco del rapper.

Fedez ha una nuova fidanzata?

È trascorso un anno da quando Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati. Da quel momento il rapper e l’imprenditrice digitale hanno dato il via poco a poco a una nuovo capitolo della loro vita e solo poche settimane fa è arrivata la sentenza di separazione ufficiale. A breve invece arriverà anche il divorzio, che farà calare definitivamente il sipario sulla saga dei Ferragnez.

In questi mesi nel mentre il cantante in diverse occasioni è stato beccato in dolce compagnia e a lui sono stati attribuiti diversi flirt. Federico tuttavia non ha mai confermato i gossip sul suo conto, preferendo tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Ciò nonostante nelle ultime ore è accaduto qualcosa che ha riportato il rapper al centro della cronaca rosa. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Chi lo segue su Instagram sa bene che in occasione delle festività natalizie il cantante è volato sull’isola caraibica di Saint Barth, nelle Antille. Qui il settimanale Oggi ha paparazzato Fedez con quella che sarebbe la sua nuova presunta fidanzata. Ma chi è che avrebbe conquistato il cuore del rapper? Stando a quanto riporta la rivista, la donna al fianco dell’artista milanese si chiamerebbe Matilde ed avrebbe 19 anni. I due, prima della fuga alla Antille, sarebbero stati beccati insieme anche a Milano, all’uscita del ristorante di Carlo Cracco.

A oggi tuttavia Federico, che ha deciso di mantenere il riserbo sulla sua vita privata, non ha ancora commentato i gossip sul suo conto. Attualmente dunque non è chiaro cosa stia accadendo nella sfera sentimentale del rapper. Vi invitiamo dunque a prendere i gossip con le pinze, almeno fino a quando il cantante non deciderà di intervenire per dare la sua versione dei fatti.