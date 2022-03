Il problema di salute di Fedez

Da qualche giorno i fan si erano accorti dell’assenza di Fedez e della moglie Chiara Ferragni dai social. In queste ore il rapper è tornato per rivelare il perché dell’assenza. Tante le supposizioni fatte, ma mai nessuno si sarebbe immaginato le parole e la reazione del cantante in queste Stories fatte su Instagram.

Per il momento non è ancora sceso troppo nel dettaglio. Quindi non possiamo sapere con esattezza quale problema di salute lo stia affliggendo. Per il momento riportiamo soltanto parole del suo discorso. Forse in futuro ci svelerà di più:

“Faccio questo video credo per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose. Nella speranza che possa far bene anche a me. Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. Per fortuna, però, è stato trovato con estremo tempismo. Il che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento. Ora ho bisogno di stringermi alla mia famiglia.

Mi sento di raccontare in futuro. Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto. […] Se questo mio racconto riesce a dare anche solo a una persona, che non ha la fortuna di essere circondato da così tanti affetti come la mia bellissima famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita abbia una sua utilità”.

Fedez prosegue il discorso ringraziando ancora la sua famiglia:

Solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso dall’altra parte dell’apparecchio a qualcuno che stava affrontando un momento difficile. […] Quindi niente… Mi sentivo di buttare fuori un po’ di me**a, letteralmente. E niente… In questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Ma sono pronto per affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. E ringrazio mia moglie per essermi stata vicina in questi giorni. Vi mando un abbraccio grande. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile“.

Vi terremo informati sugli sviluppi. Noi di Novella 2000 gli siamo vicini e auguriamo a Fedez buona fortuna per questa sfida che la vita gli ha messo davanti.

