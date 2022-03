Amici 21, Aisha accusa Nunzio: “Scrive email ai genitori”, scoppia la lite e arriva un provvedimento disciplinare (VIDEO)

1 L’accusa di Aisha a Nunzio

Nel daytime di oggi di Amici 21 è scoppiata una discussione molto accesa tra gli allievi e di conseguenza è arrivato un provvedimento disciplinare. Tutto è iniziato da Aisha che, parlando con Christian, ha detto che Nunzio usa il pc che hanno in casetta non per studio ma per mandare email alla famiglia.

Il regolamento del talent prevede che internet non venga usato per cose extra lo studio. Questo significa che i ragazzi non pottrebbero usare i social, guardare video su Youtube, ma soprattutto non possono sentire i genitori se non tramite la redazione (questo ultimo punto avviene nella fase del Serale).

Da questa accusa, è nata una discussione poiché Nunzio ha capito che la cantante e il ballerino stavano parlando di lui. Nel chiedere spiegazioni, i ragazzi non hanno voluto dire esclicitamente la motivazione dell’accusa, proprio anche per tutelarlo da un eventuale provvedimento disciplinare. I toni però si sono alzati e alla fine tutta la casetta è venuta a sapere cosa era successo.

La discussione è andata avanti a lungo e si capisce che tutti fanno infrazioni andando a guardare i social. Ma il problema deriva proprio dal fatto di aver sentito la famiglia, quando tutti gli altri non lo fanno, soffrendo tanto la distanza e avendo a volte delle crisi per la mancanza di questa presenza. Insomma, è stata vista come una mancanza di rispetto verso gli altri.

Come ci si poteva aspettare, la redazione è intervenuta…