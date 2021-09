1 La foto di Fedez insieme a Gigi Hadid

Nelle sue Stories di Instagram, Fedez ha fatto una piccola classifica dei suoi highlights durante la Milano Fashion Week. Al primo posto troviamo, infatti, il momento in cui ha salutato Dua Lipa dandole la mano senza rendersi conto di stare sudando in quel momento. Non appena si sono staccati, infatti, ha visto la cantante pulirsi la mano sul vestito. Ma non solo. Ieri sera il rapper e la moglie Chiara Ferragni hanno partecipato a un after party in cui era presente, non solo la celebrità citata poc’anzi, ma anche Gigi Hadid.

Ha, infatti, postato un foto insieme alla modella americana sul social fotografico e ha scritto nella descrizione: “Giuro mi fai venire voglia di futuro… Ah no!“. Citando la canzone “Meglio del cinema” uscita negli ultimi giorni su tutte le piattaforme digitali. Si tratta, ovviamente, di una battuta alla quale ha risposto in maniera ironica anche Chiara Ferragni. Qui sotto, infatti, possiamo vedere la foto e i commenti in questione. L’influencer ha detto: “Giuro mi fai venire voglia di divorzio“, allegando una emoticon che ride con le lacrime agli occhi.

Fedez e Chiara, infatti, hanno questa abitudine di prendersi in giro spesso sui social. Molto raro vederli litigare. L’unica volta che è capitato è stato questa estate su uno yacth e ad annunciarlo con anche delle fotografie è stato il settimanale Chi, il quale aveva affermato:

Vi raccontiamo cosa è avvenuto a bordo dello yacht. Più che un temporale di passaggio quello è stato un uragano, che scatena in lui una rabbia furibonda e fa esplodere lei in lacrime. Dopo le urla non torna il sereno. Anzi: uno dei due resta muto. Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina due giorni fino al ritorno a Milano.

Chiara Ferragni e Fedez, però, hanno di recente spiegato cos’è accaduto quel giorno…